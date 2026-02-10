Ancora maltempo in Calabria: allerta gialla per domani

Condividi

Una nuova perturbazione di origine atlantica è in arrivo sulla Calabria e porterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche nella giornata di domani, martedì 11 febbraio. Sono previste piogge diffuse su gran parte del territorio regionale, con fenomeni più insistenti lungo il versante tirrenico.

Le precipitazioni, a tratti anche moderate, potrebbero causare disagi soprattutto nelle aree più esposte, con possibili criticità legate al deflusso delle acque e alla viabilità. Alla luce delle previsioni, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di livello giallo valida per l’intera Regione Calabria.