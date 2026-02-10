Giorno Ricordo: Occhiuto, memoria e verità per onorare le vittime

Condividi

“Nel Giorno del Ricordo onoriamo la memoria degli italiani vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, una delle pagine più tragiche e dolorose del novecento.

Ricordare questi eventi senza divisioni è un dovere civile e morale, necessario per restituire piena dignità al sacrificio di migliaia di nostri connazionali e alle loro famiglie.

Solo attraverso il riconoscimento della verità storica è possibile rafforzare i valori democratici su cui si fonda la nostra comunità nazionale e respingere ogni forma di sopraffazione ideologica.

La memoria condivisa non è uno sguardo al passato, ma un impegno per il futuro”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.