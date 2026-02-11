Allerta meteo arancione, domani 12 febbraio scuole chiuse a Lamezia Terme

LAMEZIA TERME – Scuole chiuse in città per la giornata di giovedì 12 febbraio 2026 a causa dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile regionale.
Il provvedimento è stato disposto dal Sindaco con apposita ordinanza, a seguito del Messaggio di Allertamento Unificato (MAU) n. 57 emesso dalla Protezione Civile della Regione Calabria (nota prot. 116123 dell’11 febbraio 2026, ore 12:40), che prevede allertamento idrogeologico per temporali e idraulico – livello arancione per la zona 3, in cui ricade il territorio di Lamezia Terme, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 12 febbraio.
Nel provvedimento si evidenzia come lo scenario meteorologico prospettato, unito alle condizioni in peggioramento, possa comportare seri pericoli per l’incolumità delle persone, oltre a determinare disagi alla circolazione stradale e al transito pedonale, con rischi per l’intera popolazione.
Per questo motivo, in via precauzionale, il Sindaco ha ritenuto opportuno adottare un’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire situazioni di pericolo.
L’ordinanza dispone per l’intera giornata del 12 febbraio 2026 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché degli asili nido comunali e privati ubicati nel territorio di Lamezia Terme.
Il provvedimento riguarda anche il plesso dell’Istituto Comprensivo Borrello-Fiorentino, temporaneamente allocato a Gizzeria Lido.