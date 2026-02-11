Catanzaro, presentata l’iniziativa ’Ciclone di Solidarietà’ per sostenere i commercianti colpiti dal maltempo

Condividi

È stata presentata questa mattina, nel cuore del quartiere marinaro, al Best Western Perla del Porto, l’iniziativa “Ciclone di Solidarietà”, una grande giornata di mobilitazione collettiva nata per sostenere le attività commerciali danneggiate dal Ciclone Harry.



L’evento, promosso dal Comune di Catanzaro in collaborazione con G.D.L. Produzioni Artistiche Musicali e Gualtieri Raffaele Clima, sisvolgerà per l’intera giornata di domenica 15 febbraio sul Lungomare di Catanzaro (zona Casciolino).

Raccolta fondi gestita dai commercianti

Un elemento centrale della manifestazione, emerso con forza durante la conferenza, è la trasparenza: la raccolta fondi prevista è curata e gestita direttamente dai commercianti colpiti dal disastro. I cittadini potranno così offrire il proprio contributo sapendo che il ricavato sarà amministrato senza intermediari da chi ha subito i danni del maltempo. E’ possibile donare tramite la piattaforma di crowdfunding sociale: https://gofund.me/68a04ce39

Il programma

La giornata inizierà già al mattino con l’apertura del villaggio in zona Casciolino: un’area dedicata alle famiglie con musica e attività sportive. Tra le iniziative in programma l’animazione della CN di Cristian Napoli, un motoraduno, momenti di sport e benessere con sessioni di indoor cycling biking, oltre a un raduno di auto d’epoca che richiamerà appassionati da tutta la provincia.

Il legame con l’identità locale sarà suggellato dall’Antica Congrega Tre Colli, che curerà un momento dedicato alla gastronomia catanzarese. I partecipanti potranno degustare il celebre morzello, il piatto tipico del capoluogo, trasformando la solidarietà in un momento di condivisione delle tradizioni più autentiche.

Dalle ore 17:00, spazio allo show serale. Il palco ospiterà un ricco programma di intrattenimento con l’Orchestra Spettacolo Tammurriata Nera, il tributo a Renato Zero con L’Ora Zero, le incursioni comiche di Piero e Mattia Procopio e di Rino & Giulio, le voci di Tiziana Bertuca, Januaria, Antonio Infusino e Gino Celli, insieme agli artisti di Catanzaro Sound, con il coinvolgimento musicale di Dajgorson DJ & DJ Freddy.

A dare ulteriore risalto all’iniziativa sarà la partecipazione dell’U.S. Catanzaro 1929. La squadra e tutto lo staff tecnico interverranno durante la serata per testimoniare la vicinanza del mondo dello sport alla comunità e sostenere concretamente la ripartenza del quartiere marinaro.

I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati da Gianfranco Caroleo della GDL Produzioni, ideatore e coordinatore dell’evento e da Maurizio Infusino, che presenterà lo show pomeridiano.

E’ intervenuta Concetta Froio, in rappresentanza dei commercianti colpiti dal Ciclone, presenti comunque in platea: “Io mi sono rimessa subito in moto, ma per molti non è stato possibile fare lo stesso. Abbiamo bisogno di aiuti concreti. I ristori regionali sono previsti, ma richiedono di anticipare le spese e tanti di noi non hanno la liquidità necessaria per farlo. Non siamo mai stati soli, ma ora più che mai è fondamentale esserci.”

Sono intervenuti durante la conferenza stampa Donatella Monteverdi, Giuliana Furrer, Pasquale Squillace, rispettivamente assessore Cultura, Attività Economiche e Lavori Pubblici del Comune di Catanzaro.

“Quando facciamo rete – ha affermato Monteverdi – nessuno ci supera. La città ha risposto in modo straordinario, con partecipazione e senso di comunità.”

“Stiamo collaborando strettamente con la Protezione Civile – ha sottolineato Furrer – per accelerare l’arrivo dei primi ristori previsti, esaminando e gestendo tutte le pratiche in arrivo. Con ogni probabilità, anche la Camera di Commercio attiverà un nuovo bando per consentire l’accesso a prestiti a tasso zero. Nel frattempo, l’Amministrazione Comunale è al lavoro per la sospensione dei tributi.”

“E’ fondamentale mantenere alta l’attenzione perchè purtroppo le procedure burocratiche richiedono tempo e precisione – ha rimarcato Squillace – Per qualsiasi domanda o necessità, restiamo a completa disposizione dei cittadini.”