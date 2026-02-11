“Intrecci di Inclusione”, al via il progetto che ricuce futuro: formazione e autonomia per 30 donne calabresi

Condividi

CATANZARO – Un progetto che mette insieme formazione, autonomia e dignità, con un obiettivo chiaro: trasformare la fragilità in opportunità concreta. Si chiama “Intrecci di Inclusione: dalle mani, storie ricucite” ed è promosso dal Centro Calabrese di Solidarietà ETS, nell’ambito dell’Avviso 1/2025 della Fondazione Banco di Napoli, che ne sostiene il finanziamento.

Partito nei giorni scorsi, il progetto – della durata di 12 mesi – nasce per accompagnare donne in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica in un percorso completo di rinascita personale e professionale. Destinatarie dirette sono 30 donne residenti in Calabria, in particolare madri sole, donne separate o divorziate, vittime di violenza e donne con background migratorio. Di queste, 15 saranno selezionate per un percorso formativo specialistico.

“Intrecci di Inclusione” non è solo un corso di formazione, ma un modello integrato di empowerment femminile. Il cuore dell’iniziativa è un laboratorio artigianale di 100 ore dedicato alla lavorazione all’uncinetto, con la realizzazione di borse, pochette e accessori moda in crochet: un sapere tradizionale che diventa competenza professionale spendibile nel mercato del lavoro e occasione di autoimprenditorialità.

Accanto alla formazione tecnica, il progetto prevede: percorsi di orientamento e bilancio di competenze per 30 donne, con la costruzione di profili professionali e curriculum personalizzati; supporto psicologico individuale e di gruppo, per rafforzare autostima, gestione delle emozioni e fiducia nel futuro;

Si tratta di ricostruire fiducia, creare reti, generare un cambiamento culturale nel territorio. Le borse realizzate non saranno solo oggetti artigianali, ma simboli di un percorso condiviso: ogni punto all’uncinetto racconterà una storia di resilienza, ogni accessorio diventerà segno tangibile di un’autonomia ritrovata.

Il progetto prevede anche momenti pubblici di lancio e restituzione finale, campagne di comunicazione e il coinvolgimento della comunità locale, con l’obiettivo di trasformare un’esperienza individuale in un patrimonio collettivo.

“Intrecci di Inclusione” è, in definitiva, un investimento sul capitale umano femminile. Un percorso che ricuce ferite e costruisce futuro, partendo dalle mani – e arrivando lontano.