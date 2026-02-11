Lamezia, il 13 febbraio presentazione del libro ‘Il deserto e la Parola’. Riflessioni sul Vangelo in tempo di pandemia di don Emanuele Gigliotti

Condividi

Il libro raccoglie le riflessioni evangeliche che l’autore scrisse e comunicò online durante i mesi più duri della pandemia da Covid-19, quando il mondo intero viveva l’esperienza inedita dell’isolamento.

Partendo dai brani evangelici della Liturgia domenicale, don Emanuele affronta i grandi temi della Rivelazione — la libertà, la grazia, la tentazione, la prova, il peccato, la Resurrezione, la fede, la Chiesa, l’Eucaristia, lo Spirito Santo, la Trinità, i miracoli, il Messia, la gioia — intrecciandoli con la drammatica esperienza collettiva della pandemia. Un memoriale di ringraziamento al Signore, ma anche una guida spirituale per ogni tempo di crisi e di smarrimento.

Il volume si arricchisce di tre componimenti poetici in rima nati in quel periodo.

Don Emanuele Gigliotti è sacerdote della Diocesi di Lamezia Terme. Ha esercitato il ministero pastorale nelle parrocchie di Jacurso e di Amato. Attualmente è parroco della parrocchia “Beata Maria Vergine Addolorata” (Pietà) in Lamezia Terme. Recentemente ha pubblicato “Maschio e femmina li creò. Antropologia biblica e questione gender”, Marcianum Press, Venezia 2023.

Venerdì 13 febbraio 2026, ore 19,00 — Salone conferenze – Chiesa della Pietà (Beata Maria Vergine Addolorata), Via Duca D’Aosta, Lamezia Terme