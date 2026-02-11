L’associazione Logos& Polis organizza Bingo Night, serata di beneficenza a favore della Caritas diocesana di Lamezia

Condividi

L’Associazione culturale Logos&Polis organizza la serata di beneficenza “Bingo Night”; la raccolta fondi è a favore della Caritas diocesana di Lamezia.

L’appuntamento è per domani, giovedì 12 febbraio 2026 alle 21, ad O’Clock – gusta il tempo in via Perugini a Lamezia Terme.

Iolanda Baretta, presidente dell’Associazione Logos&Polis ringrazia i tanti sponsor che hanno messo a disposizione i regali in palio per la Bingo Night. Un ‘grazie’ sentito va a chi parteciperà all’iniziativa e deciderà di trascorrere un Giovedì Grasso alternativo, divertendosi e facendo anche del bene. Logos&Polis, da sempre ha radicato il suo impegno nelle problematiche che affliggono il tessuto sociale locale; infatti, non è la prima volta che i soci di Logos&Polis organizzano eventi solidali per dare un aiuto concreto a chi vive nel disagio.

L’Associazione si è sempre prefissa di agire dove ci sono criticità e problematiche, in primis sul piano sociale oltre che ambientale. Logos&Polis è costituita da un gruppo di professionisti impegnati in diversi ambiti che mettono a disposizione la loro competenza e professionalità per una Lamezia solidale e sostenibile: una città a misura d’uomo, una comunità fatta di cittadini consapevoli e responsabili che non lasciano indietro chi ha realmente bisogno, materialmente e spiritualmente. Il sodalizio è ben lieto di sostenere la Caritas diocesana di cui è direttore don Fabio Stanizzo che, quotidianamente, accoglie le centinaia di persone che si recano nella Cittadella della Carità allocata nel complesso interparrocchiale San Benedetto. Uomini, donne, famiglie, che hanno necessità di vestirsi e rifocillarsi, di incontrare una mano tesa, un volto amico.

Appuntamento, dunque, ad O’Clock – gusta il tempo, domani 12 febbraio 2026 alle 21 in via Perugini a Lamezia. Per un giovedì di Carnevale diverso dal solito: una festa per una giusta causa, all’insegna dell’allegria ma soprattutto della solidarietà.