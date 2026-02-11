HapuEditore

Maltempo in Calabria: domani allerta arancione sul Tirreno e venti oltre i 100 km/h
Attualità

Maltempo in Calabria: domani allerta arancione sul Tirreno e venti oltre i 100 km/h

11 Feb 2026
redazione Corriere di Lamezia
Condividi

Ancora maltempo sulla Calabria. Per la giornata di domani, 12 febbraio, sono previste piogge diffuse su tutto il territorio regionale, accompagnate da forti raffiche di vento e mareggiate lungo le coste tirreniche.

Secondo le previsioni, le precipitazioni interesseranno l’intera regione, con fenomeni localmente intensi soprattutto sui settori occidentali. Particolare attenzione è rivolta ai venti, che potranno superare i 100 chilometri orari, causando possibili disagi alla circolazione e criticità nelle aree più esposte.

Le condizioni del mare sono attese in sensibile peggioramento, con forti mareggiate lungo tutta la fascia tirrenica.

Alla luce del quadro meteorologico previsto, è stata diramata per domani 12 febbraio un’allerta arancione lungo tutta la fascia tirrenica, comprendente le zone Cala 1, 2, 3 e 4. Allerta gialla invece lungo la fascia ionica, nelle aree Cala 5, 6, 7 e 8.

L’allerta arancione indica una criticità moderata, con possibilità di fenomeni intensi e diffusi che potrebbero generare disagi e situazioni di rischio, in particolare per frane, allagamenti e caduta di alberi o rami a causa del vento forte.

Si raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti non necessari, prestare attenzione nelle aree costiere e seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e delle autorità locali.


Condividi