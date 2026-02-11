Maltempo in Calabria: domani allerta arancione sul Tirreno e venti oltre i 100 km/h

Condividi

Ancora maltempo sulla Calabria. Per la giornata di domani, 12 febbraio, sono previste piogge diffuse su tutto il territorio regionale, accompagnate da forti raffiche di vento e mareggiate lungo le coste tirreniche.

Secondo le previsioni, le precipitazioni interesseranno l’intera regione, con fenomeni localmente intensi soprattutto sui settori occidentali. Particolare attenzione è rivolta ai venti, che potranno superare i 100 chilometri orari, causando possibili disagi alla circolazione e criticità nelle aree più esposte.

Le condizioni del mare sono attese in sensibile peggioramento, con forti mareggiate lungo tutta la fascia tirrenica.

Alla luce del quadro meteorologico previsto, è stata diramata per domani 12 febbraio un’allerta arancione lungo tutta la fascia tirrenica, comprendente le zone Cala 1, 2, 3 e 4. Allerta gialla invece lungo la fascia ionica, nelle aree Cala 5, 6, 7 e 8.

L’allerta arancione indica una criticità moderata, con possibilità di fenomeni intensi e diffusi che potrebbero generare disagi e situazioni di rischio, in particolare per frane, allagamenti e caduta di alberi o rami a causa del vento forte.

Si raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti non necessari, prestare attenzione nelle aree costiere e seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e delle autorità locali.