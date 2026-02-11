Zes Unica, CNA Calabria: ‘Ora un piano straordinario per attrarre investimenti’

Condividi

“Avviare un Tavolo operativo per valutare come rafforzare l’efficacia della Zes sul territorio calabrese, utilizzando in modo strategico le risorse della programmazione europea e nazionale. Non si tratta di replicare modelli, ma di costruire una soluzione calabrese, coerente con le regole e con le priorità del sistema produttivo regionale”.

È l’invito del presidente CNA Calabria Giovanni Cugliari alla Regione Calabria a seguito dell’annuncio della Regione Sicilia di un intervento straordinario per irrobustire le opportunità della Zes.

“La Zona Economica Speciale Unica per il Sud – commenta Cugliari – rappresenta oggi uno degli strumenti più importanti per sostenere la crescita delle imprese. Il credito d’imposta sugli investimenti produttivi consente alle aziende di modernizzare impianti, acquistare tecnologie, ampliare sedi e aumentare la capacità produttiva. Ma la vera differenza la fanno le politiche regionali che accompagnano questo strumento, rendendolo più efficace e immediatamente utilizzabile”.

Ecco perché il presidente CNA Calabria si rivolte al presidente Occhiuto: “Le nostre imprese stanno investendo, esportano, innovano e competono sui mercati internazionali. Hanno bisogno di un contesto che le sostenga con strumenti chiari, veloci e competitivi. Una Zes rafforzata significa più investimenti privati, più occupazione e maggiore attrattività per il territorio. Significa sostenere la manifattura, il contract, l’innovazione tecnologica e le filiere dell’export. Significa, soprattutto, dare un segnale chiaro: la Calabria è una terra dove conviene investire”.

“Le imprese – tiene a sottolineare il presidente – non chiedono assistenza, chiedono condizioni competitive. Chiedono tempi certi e politiche industriali che accompagnino la crescita. CNA Calabria è pronta a collaborare con la Regione per costruire un percorso condiviso, mettendo a disposizione dati, proposte e visione”.

“Il Mezzogiorno sta vivendo una fase decisiva. La Calabria ha tutte le carte per essere protagonista. Ora serve una scelta strategica che trasformi gli strumenti esistenti in una leva reale di sviluppo. Siamo certi – conclude Cugliari – che la Regione Calabria, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, saprà cogliere questa fase con la visione e il coraggio necessari. Apriamo insieme questa partita. Le imprese sono pronte”.