A2, chiusura temporanea tra Rogliano e Altilia Grimaldi: interventi urgenti dopo il maltempo

Condividi

A2 “Autostrada del Mediterraneo”, Anas: limitazioni temporanee tra Rogliano e Altilia Grimaldi per eventi meteorologici. Chiusura prevista dalle ore 9:00 di domani per circa tre ore. Interventi necessari dopo il maltempo.

Lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” si rende necessaria la chiusura temporanea del tratto compreso tra gli svincoli di Rogliano e Altilia Grimaldi, a causa dei copiosi eventi meteorici che hanno colpito la Calabria negli ultimi giorni.

Nel dettaglio, sarà effettuato lo svuotamento del materiale accumulato nelle reti paramassi e il disgaggio di alcune placche rocciose in prossimità del km 284.

Tali attività sono indispensabili per garantire la piena funzionalità delle opere di protezione.

Chiusura temporanea dalle 9:00 di sabato 14 febbraio

Per consentire l’esecuzione degli interventi, a partire dalle ore 9:00 di domani, sabato 14 febbraio 2026, e per una durata stimata di circa tre ore, sarà disposta la chiusura temporanea del tratto autostradale, fino al completamento delle attività programmate.

Percorsi alternativi per il traffico

Per il traffico di lunga percorrenza:

Direzione nord : uscita obbligatoria allo svincolo di Falerna , proseguimento lungo la SS18 , poi sulla SS107 , con rientro in autostrada allo svincolo di Cosenza Nord .

: uscita obbligatoria allo svincolo di , proseguimento lungo la , poi sulla , con rientro in autostrada allo svincolo di . Direzione sud: percorso inverso.

Il traffico locale sarà consentito:

in direzione nord fino allo svincolo di Altilia Grimaldi

in direzione sud fino allo svincolo di Rogliano

Anas: sicurezza alla guida e informazioni sul traffico

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda: “Quando guidi, Guida e Basta!”

No distrazioni, no alcol, no droga, per la sicurezza propria e degli altri (guidaebasta.it).

Per una mobilità informata, l’evoluzione del traffico in tempo reale è consultabile tramite l’app “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store.

Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile al numero verde 800.841.148.