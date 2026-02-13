INTRECCI – Abitiamo il Lametino: Al via il laboratorio gratuito di scrittura creativa e teatrale “Scrivere l’isola” a cura di TeatroP

Condividi

Entrano nel vivo le attività di INTRECCI – Abitiamo il Lametino, il percorso che promuove percorsi di abitare condivisi e processi di partecipazione nel territorio lametino. Nell’ambito del progetto prende il via il laboratorio gratuito “Scrivere l’isola – laboratorio di scrittura creativa e teatrale” a cura di TeatroP, partner dell’ATS Abitiamo il Lametino, pensato come spazio di formazione, espressione e incontro per la comunità di Lamezia Terme nella sua pluralità di voci, esperienze e appartenenze.

“Scrivere l’isola” è un laboratorio di scrittura teatrale collettiva e messa in scena, nato dall’idea che la scrittura – sia come parola scritta sia come scrittura scenica – sia uno strumento fondamentale di autodeterminazione, partecipazione culturale e costruzione di senso collettivo. All’interno di questo spazio convivono e dialogano vissuti differenti: storie di quartiere, memorie familiari, esperienze di marginalità e di integrazione, desideri di futuro. Il laboratorio valorizza la diversità culturale e sociale come risorsa creativa e costituisce la fase iniziale di un percorso più ampio destinato a svilupparsi nel tempo con ulteriori approfondimenti formativi e artistici.

Il laboratorio prende spunto da La tempesta di William Shakespeare, utilizzata come dispositivo simbolico per riflettere su temi quali convivenza, diversità, inclusione, stereotipi, identità, libertà e responsabilità. Il testo shakespeariano non viene studiato in modo accademico né rappresentato integralmente, ma smontato, attraversato e riscritto a partire dalle esperienze dei partecipanti, diventando un pretesto creativo per raccontare la “propria isola” contemporanea: la città di Lamezia Terme. Il laboratorio è aperto a tutta la comunità, con particolare attenzione alla partecipazione di persone provenienti da contesti sociali e culturali diversi, valorizzando la pluralità di esperienze e promuovendo il dialogo tra giovani e adolescenti di diverse provenienze.

I partecipanti saranno suddivisi in tre fasce d’età: bambini dai 6 agli 11 anni, adolescenti dai 12 ai 17 anni e giovani e adulti dai 18 anni in su. I bambini sperimenteranno scrittura attraverso immagini, disegni, parole chiave e giochi narrativi; gli adolescenti scriveranno scene, monologhi e dialoghi ispirati alla quotidianità; i giovani e adulti si dedicheranno a scrittura drammaturgica, narrazione autobiografica e composizione scenica. I gruppi lavorano in modo autonomo ma interconnesso, contribuendo alla costruzione di una drammaturgia collettiva che restituisce la pluralità di sguardi della città.

Le attività comprendono esercizi di scrittura guidata, riscrittura creativa di testi e miti, costruzione di dialoghi e monologhi, improvvisazioni e organizzazione dello spazio scenico.

Il laboratorio mira a sviluppare competenze di scrittura teatrale e messa in scena, trasformare esperienze personali e collettive in materiali teatrali, sperimentare il teatro come pratica di dialogo interculturale e creare spazi di confronto tra gruppi e generazioni diverse.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Hub – Casa della Cultura, via della Quercia Antica 16 a Lamezia Terme, nei seguenti turni: 14:00–16:00 bambini, 16:00–18:00 adolescenti e 18:00–20:00 giovani e adulti, nelle date 24 e 25 febbraio, 2, 3 e 18 marzo, 24, 25, 26 e 27 marzo, 8, 9, 14, 15, 21 e 22 aprile. Le iscrizioni, gratuite, sono aperte fino al 22 febbraio 2026 tramite il modulo online disponibile sui canali social di Intrecci Abitiamo il Lametino, il qr code allegato o al link seguente: https://bit.ly/LaboratorioTeatroP.

“Scrivere l’isola” si inserisce nel percorso di INTRECCI – Abitiamo il Lametino come spazio di lavoro culturale e partecipativo, affiancando i percorsi abitativi e favorendo la trasformazione delle esperienze della città in relazioni e pratiche artistiche condivise.

Il progetto INTRECCI – Abitiamo il Lametino è realizzato grazie ai fondi europei della Regione Calabria, nell’ambito della programmazione PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027.