Lamezia, il Conservatorio Tchaikovsky intitolato a Saverio Arlia

Il 7 febbraio, presso il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, il Conservatorio ha vissuto una giornata di altissimo valore simbolico, artistico e istituzionale con l’intitolazione ufficiale dell’Istituzione a Saverio Arlia, musicista, fondatore del Conservatorio, figura visionaria della cultura musicale italiana.

L’intitolazione rappresenta un atto di profonda riconoscenza verso un maestro che seppe concepire la musica non solo come eccellenza artistica, ma come strumento di elevazione culturale e civile. La sua visione, fondata su rigore, lungimiranza e centralità della formazione, continua a vivere nella missione educativa del Conservatorio e nel percorso delle nuove generazioni di musicisti.

L’evento è stato accompagnato da un programma musicale di particolare prestigio. L’Orchestra Filarmonica della Calabria e il Coro Universitario della Magna Graecia, diretti dal M° Cettina Nicolosi, hanno eseguito il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov, con la partecipazione al pianoforte di Shiran Wang, offrendo al pubblico un’interpretazione di grande intensità artistica. A seguire, l’esecuzione di “Va’ pensiero” ha rappresentato un momento di profonda suggestione emotiva e collettiva.

Nel corso della serata è stato inoltre presentato l’Inno ufficiale del Conservatorio, composto dal M° Francesco Fortunato.

Nel suo intervento, il Membro MUR del Consiglio di Amministrazione, M° Livio Bollani, ha richiamato il significato più profondo dell’intitolazione, sottolineando il senso di responsabilità che essa impone nei confronti degli studenti, chiamati a essere eredi consapevoli di una tradizione prestigiosa e destinatari di una formazione orientata all’eccellenza, alla crescita umana e alla piena realizzazione professionale.

«Intitolare il Conservatorio a Saverio Arlia – dichiara il Direttore Valentina Currenti – significa assumere un impegno solenne: custodire e rinnovare una visione alta della musica e della didattica, ponendo gli studenti al centro di ogni scelta. L’Inno del Conservatorio, eseguito in questa occasione dall’Orchestra Filarmonica della Calabria e dal Coro Universitario della Magna Graecia sotto la direzione del Maestro Cettina Nicolosi, è destinato a diventare il segno identitario di una comunità unita da valori condivisi e da uno sguardo responsabile verso il futuro».

La serata, presentata da Domenico Gareri, si è svolta in un clima di profonda partecipazione e solennità, suggellando una tappa fondamentale nella storia dell’Istituzione.

Con l’intitolazione a Saverio Arlia e la presentazione del proprio Inno ufficiale, il Conservatorio riafferma la propria missione culturale e formativa, nel solco di una tradizione illustre e con rinnovata consapevolezza del proprio ruolo nei confronti della società e delle nuove generazioni.