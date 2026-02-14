Confesercenti Lamezia Terme: solidarietà alle imprese colpite dal maltempo

Condividi

Confesercenti Lamezia Terme esprime piena solidarietà e profonda vicinanza alle aziende del comprensorio lametino duramente colpite dall’ondata di maltempo che, nelle ultime ore, ha interessato la città di Lamezia Terme e l’area circostante, provocando danni significativi ad attività commerciali, strutture produttive e infrastrutture.

«Ancora una volta – dichiara Andrea Parisi, referente Confesercenti Lamezia Terme – le imprese si trovano a fare i conti con eventi atmosferici sempre più violenti e imprevedibili, che mettono a rischio non solo le attività economiche, ma anche il lavoro e i sacrifici di intere famiglie. In questo momento è fondamentale non lasciare soli gli imprenditori colpiti».

Confesercenti Lamezia Terme auspica un rapido intervento delle istituzioni competenti, affinché vengano attivate tutte le misure necessarie per il riconoscimento dei danni subiti e per il sostegno concreto alle aziende, già messe a dura prova da anni di difficoltà economiche e da un contesto territoriale fragile.

«Serve – conclude Parisi – una risposta immediata sul piano dell’emergenza, ma anche una visione strutturale che punti alla prevenzione, alla manutenzione del territorio e alla tutela del tessuto produttivo locale, che rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia e l’occupazione dell’intero comprensorio».

Confesercenti Lamezia Terme resta a disposizione delle imprese associate per supportarle nelle procedure di segnalazione dei danni e nelle interlocuzioni con gli enti preposti.