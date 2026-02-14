Il promoter Ruggero Pegna richiede il nuovo Palasport di Lamezia per il primo evento musicale dalla sua apertura

Condividi

E’ stata trasmessa questa mattina al sindaco Murone la richiesta di disponibilità del nuovo Palasport di Lamezia Terme, sito in via Pietro Mennea, zona via del Progresso, per l’effettuazione di quello che potrebbe essere il primo evento musicale in questa nuova e moderna struttura.

A inviarla il promoter Ruggero Pegna, senza specificare l’artista, il cui nome sarà reso noto durante il Festival di Sanremo per motivi di pianificazione promozionale del suo management.

“L’evento – afferma Pegna – dovrebbe effettuarsi sabato 6 giugno e farebbe parte della 40° edizione di Fatti di Musica, il mio Festival-Premio del Miglior Live d’Autore che premia con il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco alcuni dei migliori live di ogni anno. Per questo primo evento musicale, proporrei l’inserimento nella comunicazione locale e nazionale del nome “PalaLamezia”, in modo da promuovere automaticamente la Città nel modo più ampio possibile.

L’evento si svolgerebbe con ingresso a biglietti, con platea a sedere anche sul parterre (900 sedie) e l’utilizzo di tre delle quattro gradinate (2000 posti) che i miei tecnici hanno provveduto a riportare su planimetrie numerate, in modo da inserirlo nel circuito di prevendita nazionale Ticketone, da me utilizzato. A seguito di tali verifiche, infatti, abbiamo potuto stabilire la capienza effettiva degli spalti del palasport, che io stesso chiesi di poter suddividere in settori colorati facilmente individuabili dagli spettatori: sono in tutto 3200 posti, di cui 1200 inutilizzabili per quasi tutte le tipologie di concerto, essendo collocati dietro e di lato all’eventuale palco. Ai 2000 posti utilizzabili sugli spalti, si possono però aggiungere circa 1000 posti per eventi con platea a sedere, per un totale di 3000 posti, e circa 1500 posti per eventi con pubblico in piedi sul parterre, totale 3500, numeri da valutare ulteriormente in sede di apposita Commissione di Vigilanza. La capienza complessiva rimane inferiore a quella del palasport reggino, ad esempio, ma dal punto di vista tecnico e dell’allestimento è decisamente più comodo e moderno, oltre a poter ospitare più pubblico sul rettangolo di gioco per via della presenza di una maggiore quantità di sicurezza collegate al parterre, come richiesto per gli spettacoli dal vivo. Una pecca, che però è pure la sua particolarità, la trasparenza della copertura, che non consente effettuazioni di spettacoli mattutini di grandi Opere per le scuole, venendo meno l’oscurità necessaria per luci e proiezioni. In generale, può ospitare comunque molti eventi di prestigio, con l’augurio che i lametini innanzitutto rispondano con la loro preziosa presenza”

Per Pegna, che festeggia quest’anno il 40° anno dei suoi Fatti di Musica, sarebbe l’ennesimo battesimo musicale di una struttura importante, avendo aperto ai concerti alcune delle principali location calabresi, dal Palapentimele di Reggio Calabria con Sting, al Teatro dei Ruderi di Cirella con Paolo Conte, dal Teatro Politeama di Catanzaro con Carmen Consoli, fino all’Arena Magna Graecia con il megashow di Fiorello, Giorgia e altri artisti.