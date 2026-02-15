Addio a Michele Albanese, cronista sotto scorta simbolo dell’informazione antimafia calabrese

Condividi

Il giornalismo calabrese perde una delle sue voci più autorevoli. Michele Albanese si è spento a 63 anni all’Ospedale di Cosenza. Redattore de Il Quotidiano del Sud e collaboratore dell’ANSA, era riconosciuto come uno dei cronisti più competenti nel racconto della ’ndrangheta e delle sue dinamiche.

Nel corso di una carriera lunga e intensa aveva concentrato il proprio lavoro sulla cronaca nera e giudiziaria, seguendo da vicino indagini e processi legati alla criminalità organizzata. Un impegno che lo aveva esposto in prima linea: dalle intercettazioni era emerso un piano per eliminarlo e, dopo le minacce provenienti dalle cosche della Piana di Gioia Tauro, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura dispose nei suoi confronti un servizio di protezione.

Albanese non era soltanto un cronista d’inchiesta. Partecipava attivamente alle iniziative del movimento antimafia e collaborava con Libera, l’associazione fondata da Luigi Ciotti.

Originario e residente a Cinquefrondi, nella città metropolitana di Reggio Calabria, lascia la moglie Melania e le figlie Maria Pia e Michela. Con la sua scomparsa, la Calabria perde un professionista rigoroso e un testimone instancabile della lotta alla criminalità organizzata.

Il cordoglio di Libera Calabria

“Con la scomparsa di Michele Albanese, la Calabria perde un giornalista tutto d’un pezzo, un vero cronista di strada che ha saputo leggere il territorio e le dinamiche del potere mafioso. Il suo impegno contro le mafie è stato il naturale frutto dell’amore per la sua terra, i suoi articoli, come lo scoop sull’inchino della statua della madonna delle Grazie alla casa del boss Giuseppe Mazzagatti a Oppido Mamertina, restano un esempio di informazione approfondita e coraggiosa.

Ciao Michele, ti abbracciamo nella vicinanza a tutte le persone che ti hanno voluto bene a cominciare dalla tua splendida famiglia, a cui va una carezza affettuosa”.

Irto (Pd): “La Calabria perde un giornalista coraggioso e di verità. Doveroso custodirne la memoria e l’esempio”

“La scomparsa di Michele Albanese colpisce la Calabria nel profondo. Con lui se ne va un giornalista libero, coraggioso e puntuale, che ha interpretato l’informazione come servizio alla verità e alla comunità. La nostra regione perde una voce autorevole e indipendente, che ha subito molto dalla ’ndrangheta e che non ha mai ceduto di fronte alle intimidazioni e alle difficoltà”. Lo afferma in una nota il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria. “Michele – sottolinea il parlamentare – ha pagato un prezzo molto alto per il suo impegno civile e professionale. Ha vissuto sotto tutela e ha sopportato pressioni e sacrifici personali, ma ha mantenuto la schiena dritta e la potenza della parola. Ha raccontato la Calabria con coraggio, equilibrio e amore, senza sconti e senza timori. In un contesto difficile, Michele ha difeso la dignità del giornalismo e il diritto dei cittadini a essere informati”. “Per me – aggiunge Irto – la sua scomparsa è anche un dolore personale. Perdo un amico, una presenza leale, una persona di grande umanità e onestà intellettuale. Alla sua famiglia va il mio abbraccio più sincero. La Calabria – conclude il senatore dem – gli deve molto e ha il dovere di custodirne la memoria e l’esempio”.

Occhiuto: cordoglio Giunta per scomparsa Albanese, Calabria perde validissimo professionista

“A nome della Giunta regionale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Albanese e mi stringo alla sua famiglia e alla comunità del ’Quotidiano del Sud’.

Michele è stato un giornalista arguto, mai banale, capace di trattare temi estremamente delicati con rigore ma allo stesso tempo con grande amore per la sua Calabria.

Con lui avevo un rapporto franco e schietto, con periodici confronti sul futuro della Regione, sulle opportunità di crescita, e sullo sviluppo del Porto di Gioia Tauro.

La Calabria perde un validissimo professionista. Mancherà tanto a tutti noi”.

Il cordoglio del vicepresidente della Commissione regionale contro la ‘ndrangheta, Enzo Bruno, per la scomparsa del giornalista Michele Albanese: “Esempio di coraggio e libertà al servizio della verità”

“Con Michele Albanese se ne va uno tra i professionisti più seri, coraggiosi e autorevoli che questa regione – dove la ricerca e il racconto della verità non sono mai semplici né scontati – abbia mai espresso. Un giornalista, tra i massimi conoscitori del fenomeno criminale calabrese e delle sue ramificazioni nazionali e internazionali, che non ha mai fatto un passo indietro davanti alle minacce: è rimasto fedele solo e sempre ai suoi lettori e al dovere-diritto di raccontare i fatti, nomi e cognomi compresi”.

Ad esprimere il cordoglio per la scomparsa del giornalista del “Quotidiano del Sud – l’Altra Voce”, Michele Albanese, è il consigliere regionale Enzo Bruno, vicepresidente della Commissione regionale contro la ‘ndrangheta, la corruzione e l’illegalità diffusa.

“Quello che mi ha colpito di Michele, oltre allo spessore professionale e alla capacità di leggere il territorio e i fenomeni criminali come pochi altri, è stato il suo sorriso – afferma ancora Bruno –. Il peso delle responsabilità, dello stress, della vita segnata da limitazioni che ne condizionavano profondamente la libertà, non ha mai spento l’entusiasmo e la disponibilità all’ascolto. L’esempio e la storia di Michele Albanese restano un patrimonio di umanità e professionalità da preservare, così come il ricordo del suo valore e del suo coraggio”.

Il cordoglio del sindaco di Taurianova Biasi: Valori e indirizzi preziosi per tutti. «Con la scomparsa di Michele Albanese il giornalismo calabrese, e della Piana di Gioia Tauro, perde un punto di riferimento imprescindibile per il rafforzamento della democrazia e la crescita del territorio. In questo momento di profonda tristezza, mi sento vicino alla sua famiglia e ai colleghi de Il Quotidiano del Sud nella elaborazione di un dolore che accomuna la Calabria degli onesti».

Lo dichiara il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, commentando la notizia della dipartita del cronista – che viveva da anni sotto scorta – avvenuta stamattina nell’ospedale Annunziata di Cosenza, dove jl giornalista di Cinquefrondi era ricoverato.

«Manchera’ a noi amministratori di questo territorio l’impulso e l’indirizzo che il lavoro di Albanese sapeva assicurare – prosegue il sindaco Biasi – quel punto di vista che, figlio delle notizie che dava, era sempre a difesa di una Terra che invece ha sempre sofferto per la scarsa attenzione quando non anche per i tradimenti politici. A nome mio e della Giunta, interpretando anche un pensiero assai diffuso in queste ore nella comunità di Taurianova, esprimo sentimenti di cordoglio ma anche la promessa che quei valori di legalità che Albanese ha professato possano continuare ad essere conculcati nella coscienza dell’opinione pubblica. Siamo tutti un p0’ piùpoveri oggi per la perdita del caro Michele, ma non viene meno in noi la certezza che la Piana migliore in cui egli credeva dipende dalle azioni di tutti e che come è stato un generoso maestro per tanti giovani giornalisti,ai quali ha insegnato a servire i cittadini con scrupolo e passione, tanto gli devono anche i soggetti politici, gli amministratori e la classe dirigente della Piana di Gioia Tauro per il rigore con cui ha tentato di disegnare un destino migliore per la nostra gente».

Il cordoglio di Francesco Cannizzaro, Deputato reggino e Segretario regionale di Forza Italia Calabria.

“La Calabria perde una penna sopraffina, una firma autorevole, un professionista di spessore e un uomo profondamente legato alla sua terra. Ecco perché, a nome di tutta Forza Italia, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Albanese, giornalista calabrese di grande professionalità e rigore, la cui scomparsa ha scosso tutto il mondo dell’informazione.

Con il suo lavoro, Michele ha rappresentato un punto di riferimento per il giornalismo calabrese, distinguendosi per la caparbia dedizione alla ricerca della verità. Il suo scrivere, deontologicamente irreprensibile e

sempre rispettoso dei fatti, ha contribuito in modo significativo al dibattito pubblico e alla crescita di una cultura dell’informazione libera e responsabile. La sua figura, infatti, è diventata un simbolo anche di lotta alla ‘ndrangheta ed alla mentalità mafiosa. Forza Italia si stringe con affetto alla famiglia di Michele, a tutti i suoi cari, ai colleghi giornalisti ed a quanti hanno avuto il piacere di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali.”