Lamezia, scuole chiuse e stop a manifestazioni di carnevale e attività sportive il 17 febbraio per allerta meteo arancione

Scuole chiuse, sospese le manifestazioni del Carnevale e tutte le attività sportive per la giornata di martedì 17 febbraio 2026. È quanto dispone l’ordinanza firmata dal Sindaco di Lamezia Terme a seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale.

Il provvedimento arriva dopo il messaggio di allertamento unificato (MAU) n. 63 del 16 febbraio 2026, emesso dalla Protezione Civile della Regione Calabria, che prevede un livello di criticità arancione per rischio idrogeologico e idraulico nella zona 3, in cui ricade la città, a partire dalle ore 13:00 del 16 febbraio e fino alle ore 24:00 del 17 febbraio.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, lo scenario meteorologico in peggioramento potrebbe comportare seri pericoli per l’incolumità pubblica, oltre a determinare disagi alla circolazione stradale e al transito pedonale.

Nel dettaglio, il Sindaco ha disposto: la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché degli asili nido comunali e privati presenti sul territorio comunale, per l’intera giornata del 17 febbraio 2026; la chiusura anche del plesso dell’Istituto Comprensivo Borrello-Fiorentino temporaneamente ubicato a Gizzeria Lido;

la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche previste per il 17 febbraio in occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2026;

la sospensione delle attività e manifestazioni sportive in programma nelle strutture comunali.

La decisione è stata adottata alla luce delle caratteristiche e dell’intensità delle precipitazioni previste, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni fornite dai presidi territoriali e dalla modellistica idrogeologica e idraulica.

Invito alla prudenza

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, limitando gli spostamenti allo stretto necessario e seguendo costantemente gli aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione delle condizioni meteo.