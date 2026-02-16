Maltempo in Calabria: allerta arancione su gran parte del territorio tirrenico

Condividi

Una nuova ondata di maltempo si prepara a investire la Calabria con piogge intense e condizioni meteo in peggioramento, in particolare lungo la fascia tirrenica centro-settentrionale.

La Protezione Civile ha diramato per il pomeriggio di oggi e per la giornata di domani, 17 febbraio, un bollettino di allerta arancione per i settori Cala 1, Cala 2 e Cala 3, mentre sul resto del territorio regionale è stata dichiarata allerta gialla.

Le precipitazioni più significative sono attese lungo il versante tirrenico, dove si prevedono rovesci anche a carattere temporalesco, con possibili accumuli rilevanti in poche ore. Particolare attenzione è rivolta ai bacini idrografici e alle aree già soggette a criticità idrogeologica.

L’allerta arancione indica una fase di preallarme con possibili fenomeni di allagamenti in aree urbane, esondazioni di corsi d’acqua minori, smottamenti e frane, disagi alla viabilità.

Nelle zone interessate da allerta gialla, invece, si segnalano condizioni di criticità ordinaria, con fenomeni che potrebbero comunque causare disagi localizzati.

Si raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari, evitare sottopassi e aree a rischio allagamento, e prestare particolare attenzione nelle zone collinari e montane. È inoltre consigliato seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali diramati dalla Protezione Civile e dagli enti locali.