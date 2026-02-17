A2, chiusura temporanea delle rampe di Altilia‑Grimaldi: prove di carico mercoledì 18 febbraio

Condividi

A2 “Autostrada del Mediterraneo”, ANAS: chiusura temporanea delle rampe dello svincolo di Altilia Grimaldi in direzione nord (CS).

Per consentire lo svolgimento delle prove di carico sulle rampe dello svincolo di Altilia-Grimaldi, si rendono necessarie delle limitazioni al traffico veicolare lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in provincia di Cosenza.

Limitazioni previste per mercoledì 18 febbraio 2026

Nel dettaglio, nella giornata di domani mercoledì 18 febbraio 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e 16:00, sarà attiva la chiusura delle rampe di ingresso e uscita in direzione nord, al km 287,700 dello svincolo di Altilia-Grimaldi.

Indicazioni per i veicoli diretti a nord

I veicoli diretti a nord in uscita allo svincolo di Altilia-Grimaldi potranno proseguire fino al successivo svincolo di Rogliano, da cui sarà possibile rientrare in autostrada in direzione sud ed uscire allo svincolo di Altilia.

Indicazioni per i veicoli in ingresso da Altilia-Grimaldi

I veicoli in ingresso in autostrada dallo svincolo di Altilia-Grimaldi e diretti a nord potranno immettersi in autostrada in direzione sud ed effettuare l’inversione di marcia presso lo svincolo di San Mango d’Aquino, per poi proseguire verso nord.