Maltempo, il cuore solidale di Coldiretti, consegnati i primi carichi di fieno e foraggi alle aziende colpite da alluvione

Dopo i gravi danni provocati dall’alluvione che ha colpito ampie aree della Calabria, è scattata immediatamente la solidarietà della rete Coldiretti.

A poche ore dalle prime segnalazioni, numerose aziende agricole associate si sono attivate per fornire foraggi e fieno agli allevamenti colpiti dall’alluvione. I primi carichi sono già stati consegnati nelle aree del cosentino maggiormente interessate dall’esondazione del Crati e dagli eventi alluvionali, che hanno interessato in particolar modo la Sibaritide.

L’iniziativa è partita grazie al coordinamento dei responsabili e dei dirigenti degli uffici zonali di Coldiretti Cosenza. La risposta delle aziende è stata immediata. I primi carichi sono già stati consegnati e altri sono in partenza nelle prossime ore, in una rete di solidarietà concreta che dimostra ancora una volta la coesione e il forte senso di comunità degli agricoltori calabresi. Si tratta dei primi viaggi di fieno e paglia, ma ulteriori consegne sono in programma per garantire continuità agli allevamenti che hanno subito i maggiori danni.

“Grazie ai soci, ai responsabili e ai dirigenti zonali che hanno organizzato le prime consegne – ha aggiunto il direttore provinciale di Coldiretti Cosenza Pietro Sirianni – Continuiamo a monitorare la situazione azienda per azienda. ”