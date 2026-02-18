Il “Peperoncino di Calabria” approda in Gazzetta Ufficiale UE: Cia-Agricoltori Italiani celebra un traguardo storico per l’orticoltura regionale

Condividi

Con la pubblicazione odierna sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della domanda di registrazione per la denominazione di origine e indicazione geografica, il “Peperoncino di Calabria” compie il passo decisivo verso il riconoscimento comunitario.

Un impegno premiato

Cia-Agricoltori Italiani accoglie con estrema soddisfazione questo risultato, frutto di un percorso avviato su proposta del Consorzio del Peperoncino e sostenuto con convinzione dall’Organizzazione sin dalle sue prime fasi. La pubblicazione rappresenta la validazione di un lavoro sinergico volto a tutelare l’autenticità e il valore di uno dei simboli più iconici della produzione agricola calabrese.

Nuova linfa per il comparto

L’ottenimento della certificazione non è solo un atto formale, ma un motore di sviluppo per l’intero comparto orticolo della regione. Grazie a questo nuovo sigillo di eccellenza, la filiera potrà beneficiare di una maggiore competitività sui mercati internazionali e di una protezione rafforzata contro le imitazioni.

Il futuro: gestione e valorizzazione

“Siamo felici e orgogliosi di questo traguardo, ringraziamo il nostra nazionale per il supporto offerto” dichiarano il Presidente regionale Nicodemo Podella e il Presidente di Cia Calabria Nord Luca Pignataro. “Ma il nostro lavoro non finisce qui. Continueremo a restare al fianco dei produttori per costruire gli strumenti necessari a governare il sistema di certificazione e, soprattutto, per attivare strategie di promozione e commercializzazione che trasformino questo riconoscimento in valore economico concreto per le aziende.”

L’Organizzazione ribadisce il proprio impegno nel supportare ogni iniziativa utile a esaltare la distintività del Peperoncino di Calabria, pilastro della biodiversità e dell’economia rurale calabrese.