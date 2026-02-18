HapuEditore

Il "Peperoncino di Calabria" approda in Gazzetta Ufficiale UE: Cia-Agricoltori Italiani celebra un traguardo storico per l'orticoltura regionale
Il “Peperoncino di Calabria” approda in Gazzetta Ufficiale UE: Cia-Agricoltori Italiani celebra un traguardo storico per l’orticoltura regionale

18 Feb 2026
redazione Corriere di Lamezia
Con la pubblicazione odierna sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della domanda di registrazione per la denominazione di origine e indicazione geografica, il “Peperoncino di Calabria” compie il passo decisivo verso il riconoscimento comunitario.

Un impegno premiato

Cia-Agricoltori Italiani accoglie con estrema soddisfazione questo risultato, frutto di un percorso avviato su proposta del Consorzio del Peperoncino e sostenuto con convinzione dall’Organizzazione sin dalle sue prime fasi. La pubblicazione rappresenta la validazione di un lavoro sinergico volto a tutelare l’autenticità e il valore di uno dei simboli più iconici della produzione agricola calabrese.

Nuova linfa per il comparto

L’ottenimento della certificazione non è solo un atto formale, ma un motore di sviluppo per l’intero comparto orticolo della regione. Grazie a questo nuovo sigillo di eccellenza, la filiera potrà beneficiare di una maggiore competitività sui mercati internazionali e di una protezione rafforzata contro le imitazioni.

Il futuro: gestione e valorizzazione

“Siamo felici e orgogliosi di questo traguardo, ringraziamo il nostra nazionale per il supporto offerto” dichiarano il Presidente regionale Nicodemo Podella e il Presidente di Cia Calabria Nord Luca Pignataro. “Ma il nostro lavoro non finisce qui. Continueremo a restare al fianco dei produttori per costruire gli strumenti necessari a governare il sistema di certificazione e, soprattutto, per attivare strategie di promozione e commercializzazione che trasformino questo riconoscimento in valore economico concreto per le aziende.”

L’Organizzazione ribadisce il proprio impegno nel supportare ogni iniziativa utile a esaltare la distintività del Peperoncino di Calabria, pilastro della biodiversità e dell’economia rurale calabrese.


