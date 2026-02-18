Lega Lamezia: raccolta solidale per la Sibaritide alluvionata

Condividi

La Lega Lamezia avvia una raccolta solidale a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione nella Sibaritide.

L’iniziativa prenderà il via venerdì 20 febbraio e proseguirà sabato 21 febbraio, con il seguente orario:

Venerdì 20 febbraio: dalle 17:00 alle 19:00

Sabato 21 febbraio: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

La raccolta si svolgerà presso la sede della Lega Lamezia, in Corso Numistrano.

L’iniziativa, promossa per offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, invita cittadini, associazioni e attività commerciali a donare beni di prima necessità, prodotti per l’igiene e materiale per la pulizia.

“In un momento tanto difficile, vogliamo dimostrare con i fatti la nostra vicinanza e il senso di comunità che contraddistingue Lamezia e la Calabria”, dichiarano i referenti del Partito.