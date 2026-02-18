Prefettura Cosenza, azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni di illegalità negli istituti scolastici

Condividi

Il Prefetto della provincia di Cosenza Rosa Maria Padovano ha presieduto, in data odierna, una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica incentrato sull’adozione di una pianificazione operativa per il concreto rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità negli Istituti scolastici.

All’incontro, convocato per un’approfondita disamina della Direttiva interministeriale del 28 gennaio u.s. “Misure per il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni di illegalità negli istituti scolastici”, emanata congiuntamente dai Ministri dell’Interno e dell’Istruzione e del Merito, hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i rappresentanti del comune di Cosenzae della Provincia, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Nel corso dei lavori, il Prefetto ha evidenziato l’indispensabile coordinamento tra gli istituti scolastici, le forze dell’ordine e i servizi territoriali al fine di garantire nella scuola ambienti più sicuri, tutelando studenti, famiglie e personale. E’ stata sottolineata la necessità di adottare una strategia strutturata e condivisa soprattutto per prevenire e, se del caso, contrastare fenomeni di disagio giovanile, perseguendo puntuali obiettivi su due piani di intervento: uno educativo e l’altro di sicurezza. E’ questa, infatti, la finalità della citata Direttiva che pone al centro della società la scuola dove si insegnano la cultura del rispetto e il contrasto ad ogni forma di violenza, sottolineando come la formazione dei giovani e il lavoro del personale scolastico devono avvenire in contesti di assoluta sicurezza, “condizione di autentica libertà”.

Il Consesso ha così elaborato una linea di azione diretta al costante monitoraggio sulle scuole, dalle quali – viene assicurato, da parte del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, – si avrà una collaborazione attiva nell’attuazione di misure di prevenzione e controllo, continuando puntuali percorsi di legalità, con riserva di aggiornare la Prefettura sugli sviluppi e le azioni poste in essere, al fine di valutare gli effetti conseguenziali e l’impatto sul territorio.Proseguirà, così, ha precisato il Prefetto, in termini di rafforzamento, il raccordo informativo tra le scuole e le forze dell’ordine, con l’attivazione di procedure operative comuni per la gestione delle segnalazioni, con controlli mirati nei plessi scolastici che dovessero risultare necessitanti di particolare attenzione in ragione di criticità: il tutto finalizzato alla promozione di iniziative che possano rafforzare il vero e fondamentale ruolo delle scuole quali luoghi di formazione sicuri e inclusivi.