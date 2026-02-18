Zumpano, frana sulla SP 234: partono all’alba gli interventi, deviato il Crati per mettere in sicurezza la strada

Condividi

Zumpano, SP 234 DX Crati: primo giorno di sole e subito al via i lavori. Intervento strategico per Zumpano e per l’intera area urbana.

Con il primo giorno di sole dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il territorio cosentino, è iniziata la fase operativa per il ripristino della Strada Provinciale 234 DX Crati, gravemente danneggiata dalle intense precipitazioni e dall’eccezionale innalzamento del livello del fiume Crati. Il cedimento di un tratto della carreggiata, franata nel letto del fiume, aveva reso necessaria la chiusura dell’arteria, causando disagi alla viabilità e alle attività economiche dell’area.

Avvio dei lavori alle prime luci dell’alba

Questa mattina, all’alba, mezzi meccanici – ruspe e terne – hanno avviato la deviazione controllata del corso del fiume, operazione tecnica complessa ma indispensabile per consentire gli interventi lungo l’argine compromesso.

Un passaggio fondamentale dal punto di vista idraulico e ingegneristico, che permetterà di procedere al consolidamento strutturale e alla ricostruzione del corpo stradale in condizioni di sicurezza.

La SP 234 DX Crati è un asse viario strategico per la mobilità dell’area urbana, per il sistema commerciale e per i collegamenti con il capoluogo e la rete provinciale.

Sinergia istituzionale e interventi tempestivi

Determinante, in questa fase, la collaborazione tra Comune di Zumpano e Provincia di Cosenza, che hanno operato con tempestività sin dalle prime ore dell’emergenza.

Sopralluoghi congiunti, verifiche tecniche e programmazione immediata degli interventi hanno consentito di avviare rapidamente la fase operativa.

Il Sindaco di Zumpano ha dichiarato:

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Provincia di Cosenza, al Presidente facente funzioni Giancarlo Lamensa, all’ing. Gianluca Morrone, ai dirigenti, ai funzionari e ai tecnici provinciali per la professionalità e la presenza costante. Un ringraziamento va anche alle ditte incaricate, che stanno operando con competenza e grande senso di responsabilità per restituire sicurezza e normalità al nostro territorio».

Messa in sicurezza della rampa del sottopasso Ipercoop

Parallelamente, è stato risolto in tempi rapidissimi anche il problema relativo alla rampa di accesso al sottopasso della zona Ipercoop, interessata dalla caduta di terra e detriti a seguito dello spostamento verso l’esterno della spalletta del ponte.

La messa in sicurezza è stata completata entro 24 ore, eliminando una criticità potenzialmente grave e consentendo alle attività commerciali dell’area di tornare subito alla piena operatività.

«Questo è un lavoro fondamentale per il nostro territorio e per tutta l’area urbana – ha aggiunto il Sindaco –. In un momento delicato abbiamo trovato collaborazione, presenza e capacità decisionale. Le istituzioni hanno risposto con concretezza, e questo è il segnale più importante per la nostra comunità».

Prossimi passi

I lavori proseguiranno nei prossimi giorni con: opere di consolidamento dell’argine, ricostruzione definitiva della sede stradale e ripristino completo della viabilità.

Il Comune continuerà a informare puntualmente la cittadinanza sugli sviluppi e invita tutti al rispetto della segnaletica e delle disposizioni temporanee.

Zumpano reagisce con determinazione, responsabilità e spirito di squadra.