Esercito Italiano, tour informativo nelle scuole calabresi: orientamento e opportunità di carriera

L’Esercito continua a incontrare i giovani in Calabria. Orientamento e opportunità di carriera in uniforme.

Proseguono in tutta la regione le attività di orientamento e informazione promosse dagli Infoteam del Comando Militare Esercito “Calabria”, iniziative pensate per supportare gli studenti prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro nella conoscenza delle opportunità professionali offerte dall’Esercito Italiano.

Durante gli incontri, uomini e donne dell’Esercito illustrano i diversi percorsi di arruolamento, fornendo indicazioni chiare sui requisiti di accesso, sulle modalità di partecipazione ai concorsi e sulle prospettive di carriera all’interno della Forza Armata.

Le opportunità aperte

Tra le selezioni attualmente disponibili, i giovani tra i 18 e i 24 anni possono partecipare al concorso per 3.000 Volontari in Ferma Iniziale (VFI), con scadenza fissata al 27 febbraio 2026.

Bandi e informazioni dettagliate sono consultabili sul portale ufficiale dell’Esercito Italiano: www.esercito.difesa.it

Un dialogo diretto con le nuove generazioni

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Esercito volto a rafforzare il dialogo con i giovani, offrendo strumenti concreti per una scelta consapevole e informata verso una possibile carriera al servizio del Paese.