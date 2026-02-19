Lamezia, l’Istituto ‘Einaudi’ brilla ai Campionati Italiani di Cucina: argento e bronzo a Rimini

Condividi

Il Polo Tecnico Professionale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme si distingue ancora una volta a livello nazionale, conquistando importanti riconoscimenti ai Campionati Italiani di Cucina, svoltisi dal 15 al 17 febbraio alla Fiera di Rimini.

La manifestazione, promossa dalla Federazione Italiana Cuochi, rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati all’arte culinaria, capace di riunire professionisti e giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Una collaborazione che porta risultati

Il Polo “Einaudi”, partner dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaro, partecipa attivamente alla promozione della cultura gastronomica e alla formazione delle nuove generazioni di professionisti del settore.

A rappresentare l’Istituto sono stati:

Fabrizio Astorino , docente di cucina,

, docente di cucina, Giusy Folino, studentessa della classe V B ENO,

entrambi inseriti nelle squadre dell’associazione e accompagnati dallo chef Francesco Marinaro, team manager.

I risultati

La competizione ha visto la partecipazione di due squadre distinte, entrambe premiate: Categoria Senior: Fabrizio Astorino, insieme ad altri due componenti, ha conquistato la medaglia di bronzo e Categoria Junior (Under 24): Giusy Folino, affiancata da altri due membri del team, ha ottenuto la medaglia d’argento.

I piatti in gara

Le preparazioni presentate hanno unito tecnica, creatività e valorizzazione delle materie prime:

Senior – Fabrizio Astorino : panino ai cereali fritto con pasta di pomodoro secco, rape saltate, finocchi agrumati, pancia di maialino nero CBT e spuma al pecorino.

: panino ai cereali fritto con pasta di pomodoro secco, rape saltate, finocchi agrumati, pancia di maialino nero CBT e spuma al pecorino. Junior – Giusy Folino: polpetta con insert al pecorino, cavolo viola marinato e gel di ortaggi di stagione.

Un’occasione di crescita e prestigio

La partecipazione ai Campionati Italiani di Cucina ha rappresentato un’importante esperienza formativa e un momento di prestigiosa rappresentanza per l’Istituto “Einaudi”, che continua a distinguersi per la qualità della propria offerta formativa nel settore enogastronomico.