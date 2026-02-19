Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Calabria

Condividi

A partire dalla serata di oggi, 19 febbraio, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Calabria. L’arrivo di una perturbazione porterà piogge diffuse, rovesci anche intensi e possibili temporali su gran parte del territorio regionale.

La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato un bollettino di Allerta Arancione per la giornata di domani, 20 febbraio, nelle aree Cala 1 e Cala 2, mentre è stata emessa Allerta Gialla sul resto della Regione.

L’Allerta Arancione indica una criticità moderata, con possibili fenomeni intensi che potrebbero causare allagamenti, frane, smottamenti e disagi alla viabilità, soprattutto nelle zone già interessate da precedenti precipitazioni. L’Allerta Gialla, invece, segnala una criticità ordinaria, ma invita comunque alla prudenza per il rischio di fenomeni localizzati.

Le autorità raccomandano ai cittadini di:

limitare gli spostamenti non necessari;

prestare particolare attenzione nelle aree a rischio idrogeologico;

evitare di sostare in prossimità di corsi d’acqua o sottopassi;

seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali.