Croce Rossa, il Presidente Nazionale CRI Rosario Valastro a Lamezia: una serata dedicata al dialogo con il territorio

La Croce Rossa si incontra: a Lamezia Terme il Presidente Nazionale Rosario Valastro.

Venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 18.30, la città di Lamezia Terme ospiterà un momento di grande significato per il mondo del volontariato: l’incontro promosso dal Comitato CRI di Lamezia Terme con il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro.

L’appuntamento si terrà presso la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica, in via Po 58, e rappresenta un’occasione di dialogo aperto rivolta a tutta la grande famiglia dei volontari della provincia di Catanzaro.

Un momento di condivisione e confronto

L’iniziativa, dal titolo “La Croce Rossa si incontra”, nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il livello nazionale e i territori, creando uno spazio di ascolto, confronto e condivisione.

La presenza del Presidente Nazionale sottolinea l’importanza strategica del volontariato locale all’interno della rete della Croce Rossa Italiana, una delle più importanti realtà umanitarie del Paese.

Il valore del territorio

Il Comitato CRI di Lamezia Terme si conferma così punto di riferimento per la comunità locale, capace di promuovere iniziative che rafforzano il senso di appartenenza e la coesione interna.

In un periodo storico caratterizzato da sfide sociali complesse – dall’emergenza climatica alle fragilità economiche – il ruolo della Croce Rossa si rivela sempre più centrale. Incontri come questo permettono di allineare visione strategica e operatività sul campo, valorizzando l’esperienza dei volontari e ascoltando le esigenze del territorio.

L’invito è rivolto a tutta la comunità dei volontari della provincia di Catanzaro e a chiunque desideri approfondire la missione e i valori della Croce Rossa.

Venerdì 20 febbraio 2026 -ore 18.30

Scuola Superiore di Mediazione Linguistica

Via Po, 58 – Lamezia Terme