Lamezia, bambini in Commissariato: la Polizia di Stato apre le porte alla scuola ‘Borrello – Fiorentino’

Lamezia Terme, gli alunni della primaria “E. Borrello – F. Fiorentino” in visita al Commissariato della Polizia di Stato: una mattinata dedicata alla legalità e allo sport

Nella mattinata di ieri il Commissariato della Polizia di Stato di Lamezia Terme ha accolto gli alunni della scuola primaria “E. Borrello – F. Fiorentino” per una visita formativa dedicata ai temi della legalità, dello sport e della cittadinanza attiva.

Accompagnati dalle insegnanti, i bambini hanno iniziato il percorso dalla palestra del Commissariato, dove hanno incontrato un istruttore della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato.

Durante l’incontro sono stati illustrati i corsi dedicati ai più giovani, sottolineando il valore dello sport come strumento di crescita, disciplina e rispetto delle regole.

L’incontro con i mezzi della Polizia

La visita è proseguita nel cortile del Commissariato, dove gli alunni hanno potuto salire a bordo di una Volante e di una moto della Polizia, vivendo da vicino l’esperienza dei mezzi utilizzati quotidianamente dagli agenti per garantire la sicurezza del territorio.

Grande entusiasmo tra i bambini, che si sono divertiti a indossare il casco e a scoprire il funzionamento delle dotazioni operative.

Un momento di educazione civica e vicinanza alle istituzioni

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di crescita e confronto, contribuendo a rafforzare il legame tra le istituzioni e le nuove generazioni e promuovendo una cultura della legalità basata sulla conoscenza, sulla fiducia e sul dialogo.