Lamezia, Palazzetto dello Sport: confronto costruttivo con le società sportive del territorio

I consiglieri comunali Marialucia Raso, Oscar Branca e Isa Muraca esprimono un sentito ringraziamento alle società sportive e agli organizzatori di eventi che hanno partecipato all’incontro dedicato al nuovo Palazzetto dello Sport.

«Abbiamo ascoltato con grande attenzione le preoccupazioni e le critiche emerse in merito al nuovo tariffario – dichiarano i consiglieri –. Dal confronto sono emerse diverse problematiche: dalle tariffe ritenute onerose, fino alla gestione diretta della struttura da parte dell’Amministrazione comunale, che secondo molti presenta un bilancio di previsione poco attendibile, con entrate ipotizzate difficilmente realizzabili».

Le società sportive hanno manifestato piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione, chiedendo tuttavia l’istituzione di un tavolo tecnico di lavoro che consenta di discutere e definire in maniera condivisa le condizioni di utilizzo del Palazzetto. Alcune realtà hanno inoltre dichiarato che, alle attuali condizioni economiche, non sarebbero in grado di utilizzare la struttura per le proprie attività.

Nel corso dell’incontro è emersa anche la richiesta di rendere disponibili un maggior numero di palestre scolastiche nel centro urbano, per garantire a tutti i ragazzi la possibilità di praticare sport, promuovendo inclusione, socialità e crescita sana.

«Siamo qui per ascoltare e lavorare insieme – sottolineano Raso, Branca e Muraca – con l’obiettivo di trovare soluzioni equilibrate e sostenibili che rispondano alle esigenze di tutti. In primo luogo vogliamo sostenere voi, addetti ai lavori, che nonostante le difficoltà avete saputo raggiungere risultati sportivi importanti, portando il nome della nostra città ai livelli nazionali e internazionali».

I consiglieri annunciano inoltre che presenteranno formalmente una proposta alla Giunta comunale per richiedere un incontro ufficiale con le società sportive prima che venga sottoposto al voto il nuovo piano tariffario, affinché il confronto possa avvenire in maniera preventiva e realmente partecipata.

Raso, Branca e Muraca si impegnano a farsi portavoce delle istanze emerse in seno al Consiglio comunale, promuovendo un confronto serio e costruttivo che metta al centro lo sport come valore sociale, educativo e strategico per il territorio.