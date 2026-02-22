Esplosione in viale Isonzo, il COISP elogia le Volanti: poliziotti eroi salvano tre persone tra fumo e fiamme

Condividi

Le Segreterie Regionale e Provinciale del sindacato di Polizia COISP, nelle persone di Raffaele Maurotti e Francesco Spizzirri, esprimono il più vivo compiacimento e un profondo plauso per l’eroico intervento portato a termine nel pomeriggio di ieri dagli equipaggi della Polizia di Stato impegnati nel controllo del territorio.

Quanto accaduto in viale Isonzo non è solo un atto di servizio, ma la testimonianza dell’altissima preparazione, della prontezza operativa e dello spiccato senso del dovere che contraddistinguono gli uomini e le donne della Polizia di Stato.

Il fatto

A seguito di una violenta esplosione, gli equipaggi della Volante 1 e della Volante Zara 20 sono intervenuti in un contesto apparso sin da subito drammatico:

– un appartamento al quarto piano avvolto da fumo denso e acre,

– fiamme in rapida propagazione,

– diverse persone intrappolate che invocavano aiuto dalle finestre.

In uno scenario caratterizzato da visibilità nulla e aria irrespirabile, i poliziotti non hanno esitato. Sfidando un pericolo estremo per la propria incolumità, sono penetrati nello stabile per prestare soccorso, mentre – grazie alla gestione magistrale della criticità da parte del Capoturno – veniva garantita la cinturazione dell’area e l’evacuazione ordinata dell’intero edificio.

Il salvataggio

Grazie al perfetto coordinamento con i Vigili del Fuoco e al supporto degli altri equipaggi giunti sul posto (Prevenzione 60, Como Lido 12 e l’Arma dei Carabinieri), gli agenti sono riusciti a raggiungere tre cittadini rimasti bloccati tra fiamme e fumo.

Sono stati tratti in salvo:

– Maria Sinopoli

– Maria Pia Chantal Camporato

– Giuseppe Camporato

I tre sono stati immediatamente affidati alle cure dei sanitari.

Le dichiarazioni del COISP

«Questi colleghi hanno dimostrato che la sicurezza non è solo un concetto astratto, ma un impegno quotidiano fatto di carne, ossa e cuore», dichiarano Maurotti e Spizzirri.

«Entrare in un edificio saturo di gas e fumo, con il rischio concreto di ulteriori esplosioni, richiede una freddezza e una dedizione che vanno oltre il semplice dovere d’ufficio».

Riconoscimento all’impegno delle Volanti

Il COISP sottolinea come la riuscita dell’intervento – conclusosi senza tragiche conseguenze per la pubblica incolumità – sia il frutto di:

– un addestramento costante,

– una presenza capillare sul territorio,

– una gestione rapida e professionale dello sgombero,

– la capacità di contenere il panico tra i condomini.

La tempestività degli agenti ha evitato che un incidente domestico, verosimilmente causato da una fuga di gas, si trasformasse in una tragedia.

Un risultato che conferma, ancora una volta, che i nostri ragazzi sono un’eccellenza del Paese.

Leggi l’articolo di cronaca l’articolo di cronaca