Esplosione in viale Isonzo, il COISP elogia le Volanti: poliziotti eroi salvano tre persone tra fumo e fiamme

Le Segreterie Regionale e Provinciale del sindacato di Polizia COISP, nelle persone di Raffaele Maurotti e Francesco Spizzirri, esprimono il più vivo compiacimento e un profondo plauso per l’eroico intervento portato a termine nel pomeriggio di ieri dagli equipaggi della Polizia di Stato impegnati nel controllo del territorio.
Quanto accaduto in viale Isonzo non è solo un atto di servizio, ma la testimonianza dell’altissima preparazione, della prontezza operativa e dello spiccato senso del dovere che contraddistinguono gli uomini e le donne della Polizia di Stato.
Il fatto
A seguito di una violenta esplosione, gli equipaggi della Volante 1 e della Volante Zara 20 sono intervenuti in un contesto apparso sin da subito drammatico:
– un appartamento al quarto piano avvolto da fumo denso e acre,
– fiamme in rapida propagazione,
– diverse persone intrappolate che invocavano aiuto dalle finestre.
In uno scenario caratterizzato da visibilità nulla e aria irrespirabile, i poliziotti non hanno esitato. Sfidando un pericolo estremo per la propria incolumità, sono penetrati nello stabile per prestare soccorso, mentre – grazie alla gestione magistrale della criticità da parte del Capoturno – veniva garantita la cinturazione dell’area e l’evacuazione ordinata dell’intero edificio.
Il salvataggio
Grazie al perfetto coordinamento con i Vigili del Fuoco e al supporto degli altri equipaggi giunti sul posto (Prevenzione 60, Como Lido 12 e l’Arma dei Carabinieri), gli agenti sono riusciti a raggiungere tre cittadini rimasti bloccati tra fiamme e fumo.
Sono stati tratti in salvo:
– Maria Sinopoli
– Maria Pia Chantal Camporato
– Giuseppe Camporato
I tre sono stati immediatamente affidati alle cure dei sanitari.
Le dichiarazioni del COISP
«Questi colleghi hanno dimostrato che la sicurezza non è solo un concetto astratto, ma un impegno quotidiano fatto di carne, ossa e cuore», dichiarano Maurotti e Spizzirri.
«Entrare in un edificio saturo di gas e fumo, con il rischio concreto di ulteriori esplosioni, richiede una freddezza e una dedizione che vanno oltre il semplice dovere d’ufficio».
Riconoscimento all’impegno delle Volanti
Il COISP sottolinea come la riuscita dell’intervento – conclusosi senza tragiche conseguenze per la pubblica incolumità – sia il frutto di:
– un addestramento costante,
– una presenza capillare sul territorio,
– una gestione rapida e professionale dello sgombero,
– la capacità di contenere il panico tra i condomini.
La tempestività degli agenti ha evitato che un incidente domestico, verosimilmente causato da una fuga di gas, si trasformasse in una tragedia.
Un risultato che conferma, ancora una volta, che i nostri ragazzi sono un’eccellenza del Paese.
