La Voce del Quartiere Sant’Eufemia: “Festeggiamo il Carnevale senza aiuto Comune. Rispondiamo coi fatti all’assenza dell’Amministrazione”

“Il Comitato “La Voce del Quartiere Sant’Eufemia” intende esprimere pubblicamente la propria posizione in merito a quanto accaduto in occasione del Carnevale svoltosi ieri nel quartiere di Sant’Eufemia.

Il Carnevale organizzato ieri a Sant’Eufemia è stato un momento di straordinaria partecipazione, gioia e condivisione. Un evento vissuto da famiglie, bambini, anziani e giovani che hanno dimostrato, ancora una volta, quanto il nostro quartiere sia vivo, unito e capace di organizzarsi autonomamente.

La manifestazione è stata realizzata esclusivamente grazie all’impegno delle associazioni presenti sul territorio e con fondi propri, senza alcun sostegno concreto da parte dell’Amministrazione comunale. Una risposta chiara e determinata al totale abbandono istituzionale che da anni caratterizza il nostro quartiere.

Prendiamo atto, con amarezza ma anche con lucidità, che Sant’Eufemia viene sistematicamente ignorata quando si tratta di investimenti, programmazione e presenza istituzionale. Eppure, durante le festività natalizie e le sfilate dei carri organizzate in altre zone della città, rappresentanti dell’Amministrazione non hanno esitato a presenziare, sfilare e posare sotto le luminarie.

Sant’Eufemia non può continuare ad essere considerata soltanto un serbatoio di voti a cui attingere nel momento del bisogno. Questo schema appartiene al passato.

Oggi la cittadinanza è unita e compatta. È una comunità consapevole, che si organizza, che rispetta il proprio territorio e che dimostra coesione nei momenti di difficoltà, nell’aggregazione e nella difesa della propria identità.Il successo del Carnevale non è solo una festa riuscita: è un segnale politico e sociale forte. È la dimostrazione che Sant’Eufemia esiste, resiste e non accetta più di essere marginalizzata.

Il Comitato “La Voce del Quartiere Sant’Eufemia” continuerà a vigilare, denunciare e proporre, affinché il nostro quartiere ottenga il rispetto, i servizi e l’attenzione che merita.

Sant’Eufemia non è periferia dimenticata. Sant’Eufemia è comunità”.