A Condofuri i Carabinieri “in cattedra” con gli alunni dell’IC Bova Marina Condofuri per parlare di bullismo e cyberbullismo

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella diffusione della cultura della legalità tra i più giovani. I militari della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Bova Marina – Condofuri”, nel plesso scolastico di Condofuri, alla presenza degli insegnanti.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto su tematiche particolarmente sentite dal mondo giovanile, con particolare attenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. I Carabinieri hanno illustrato le principali caratteristiche di questi comportamenti, soffermandosi sui rischi legati a un utilizzo non corretto dei dispositivi digitali e dei social network e sulle possibili conseguenze anche sotto il profilo penale, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco e delle regole della convivenza civile.

A rendere ancora più coinvolgente la giornata è stata la partecipazione del personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia, che insieme al cane antidroga “Puma” ha dato vita a una dimostrazione operativa sulle modalità di impiego delle unità cinofile nei servizi istituzionali. L’esercitazione ha suscitato grande interesse ed entusiasmo tra gli studenti, offrendo loro la possibilità di conoscere più da vicino una delle specialità dell’Arma.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di incontri che l’Arma dei Carabinieri realizza periodicamente nelle scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui valori della legalità e della responsabilità individuale, strumenti fondamentali per prevenire comportamenti devianti e favorire una crescita consapevole.

Nel corso dell’incontro i militari hanno inoltre ribadito agli studenti l’importanza di rivolgersi con fiducia ai Carabinieri e di contattare il numero unico di emergenza 112 in caso di necessità, ricordando come la Stazione Carabinieri rappresenti un punto di riferimento costante per il territorio.

Una giornata intensa e partecipata, caratterizzata da momenti di confronto e di interesse, che ha contribuito a rafforzare il rapporto di fiducia tra l’Arma dei Carabinieri e le nuove generazioni.