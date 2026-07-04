Incendio nell’ex SIR di Lamezia Terme: ARPACAL diffonde i primi risultati sul monitoraggio dell’aria

ARPACAL ha reso noti i primi risultati delle analisi avviate dopo il vasto incendio del 28 giugno nell’area industriale ex SIR di Lamezia Terme. Le prime evidenze riguardano le concentrazioni degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) nelle polveri campionate, mentre la campagna di monitoraggio ambientale prosegue con ulteriori accertamenti.

Primi risultati del monitoraggio ARPACAL

Incendio nell’area ex SIR di Lamezia Terme: disponibili i primi risultati del monitoraggio ARIA. Sono disponibili i primi risultati delle analisi effettuate da ARPACAL nell’ambito del monitoraggio ambientale straordinario attivato a seguito dell’incendio sviluppatosi il 28 giugno scorso presso l’impianto della società Gatim S.r.l., nell’area industriale ex SIR di Lamezia Terme.

Gli esiti analitici provenienti dal Laboratorio Chimico ARPACAL di Reggio Calabria hanno consentito di certificare le concentrazioni degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) presenti nelle polveri campionate, come Benzo(a)pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzofluoranteni, Benzo(e)pirene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene e Benzo(ghi)perilene, a concentrazioni coerenti con l’evento.

Una campagna di monitoraggio ancora in corso

Tali risultati costituiscono una prima valutazione tecnica nell’ambito di una campagna di monitoraggio ancora in corso. Proseguono, infatti, le ulteriori attività analitiche previste dai protocolli. La campagna è articolata su diversi campionamenti della durata di ventiquattro ore ciascuno, effettuati tramite campionatori ad alto volume.

Il campionamento dei terreni sarà eseguito sulla base della ricostruzione della dispersione della nube e delle aree di possibile ricaduta dei fumi, considerando la quantità e la tipologia dei rifiuti coinvolti, l’orografia del territorio, le condizioni al contorno e le condizioni meteo.

Prossimi step: metalli e matrici ambientali

I primi risultati sugli IPA costituiscono un elemento conoscitivo importante, al quale seguiranno le determinazioni sui metalli e gli eventuali approfondimenti sulle matrici ambientali interessate dalla ricaduta dei fumi.

ARPACAL continuerà a rendere pubblici gli ulteriori risultati analitici non appena completate le verifiche di laboratorio e trasmessi gli esiti alle Autorità competenti.

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