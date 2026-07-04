UGDCEC Cosenza, Assemblea dei Soci: un anno di crescita, partecipazione e risultati straordinari

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza traccia il bilancio del 2025: numeri in crescita, riconoscimenti nazionali, formazione di qualità e una comunità professionale sempre più coesa. Il presidente Orsino: “Siamo un punto di riferimento reale per i giovani commercialisti”.

UGDCEC di Cosenza: l’Assemblea dei Soci del 3 luglio traccia il bilancio di un anno di successi

Si è svolta con grande partecipazione ed entusiasmo l’Assemblea dei Soci dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza (UGDCEC). L’appuntamento, tenutosi venerdì 3 luglio, ha chiamato a raccolta i professionisti del territorio non solo per adempiere agli obblighi statutari, ma soprattutto per fare il punto della situazione su un anno intenso, stimolante e ricco di traguardi straordinari. L’evento ha rappresentato il momento ideale per ripercorrere le tappe fondamentali delle attività svolte nell’anno 2025 e per tracciare le linee guida delle sfide future che attendono la categoria.

Una platea numerosa e un clima di grande coesione

A moderare i lavori è stato il Segretario dell’Unione, il dott. Giulio Curcio Terremoto. Ad aprire ufficialmente l’incontro è stato il Presidente Giuseppe Orsino. Numerosi gli ospiti istituzionali che hanno portato il proprio saluto: il Presidente dell’ODCEC di Cosenza, dott. Eustachio Ventura, il delegato nazionale UNGDCEC dott. Alfredo Iannitelli, il Coordinatore Regione Calabria dott. Pietro De Pasquale e il dott. Andrea Manna, past president dell’Ordine cosentino.

Orsino: “I numeri certificano la bontà del lavoro svolto”

Il Presidente Giuseppe Orsino ha espresso entusiasmo e soddisfazione per i risultati conseguiti. “I numeri di questo anno parlano chiaro e certificano la bontà del lavoro svolto da tutto il direttivo e la fiducia che i colleghi ripongono in noi. Registrare una base associativa numerosa e partecipativa è il segno tangibile che l’Unione viene percepita come un punto di riferimento solido, un luogo di confronto reale e uno strumento di crescita professionale imprescindibile”.

La crescita della compagine sociale ha rafforzato la capacità di rappresentanza dell’Unione, culminata nel prestigioso riconoscimento ricevuto al Congresso Nazionale di Napoli come Unione più partecipativa d’Italia.

Rendiconto approvato e focus sulle attività svolte

Ampio spazio è stato dedicato all’approvazione del Rendiconto Consuntivo 2025, illustrato dal Tesoriere dott. Francesco Lecce e dal Presidente del Collegio dei Probiviri, dott. Ugo Cannizzaro. L’Assemblea ha approvato il documento all’unanimità.

Tra le attività ripercorse durante l’incontro: Formazione professionale di alta qualità, con webinar, seminari e corsi specialistici; Commissioni di studio attive, impegnate nella produzione di documenti interpretativi utili alla pratica professionale; Iniziative di networking e aggregazione, capaci di creare sinergie e relazioni solide; Tutela sindacale dei giovani colleghi, con azioni concrete per praticanti e neo‑abilitati.

Lo sguardo al futuro: digitalizzazione, AI ed ESG

Il Presidente Orsino e il Consiglio Direttivo hanno presentato la programmazione dei prossimi mesi, evidenziando come la figura del commercialista sia in rapida evoluzione. Digitalizzazione, intelligenza artificiale, competenze ESG e sostenibilità saranno i pilastri della formazione futura.

Una comunità professionale viva e unita

La grande partecipazione registrata il 3 luglio conferma che l’Unione di Cosenza è più viva che mai, pronta ad affrontare le sfide del futuro a tutela della professione e dei giovani colleghi.