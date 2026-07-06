Comune Lamezia, eletti Coordinatore e vice RSU

“L’assemblea della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) del Comune di Lamezia Terme, riunitasi giovedì scorso, con un’ampia maggioranza, ha eletto il suo organo di rappresentanza.

Si è proceduto alla elezione del Coordinatore e il Vice Coordinatore, nelle persone di Bruno Ruberto e Gisella Ferraro.

Con la riunione di oggi, finalmente inizia un nuovo percorso, che ci vedrà fortemente impegnati nel dare risposte ai colleghi che con il loro voto hanno dato precisa delega agli eletti, designando quale rappresentante RLS il componente Pasquale Perri.

Il Coordinatore Bruno Ruberto sarà chiamato a fare sintesi rispetto alle decisioni prese collegialmente nell’Assemblea RSU, alla quale vorremmo fosse restituito il ruolo decisionale che le spetta, quale organo eletto dalle lavoratrici e dai lavoratori.

Come primo adempimento la nuova compagine RSU, dopo oltre 25 anni, ha approvato all’unanimità un nuovo Regolamento di funzionamento della Rappresentanza Sindacale Unitaria e ha dato mandato al Coordinatore Bruno Ruberto di avviare una interlocuzione con il nuovo Assessore al Personale d.ssa Maria Nardo.

Dall’assemblea è emersa la volontà da parte dei componenti della RSU presenti di avviare un percorso nuovo basato sulla collaborazione, con trasparenza, impegno e responsabilità, per affrontare in maniera fattiva le tante problematiche che interessano i lavoratori.

L’azione che bisognerà intraprendere, dovrà necessariamente mirare all’inclusività, oltre che rimarcare gli aspetti di maggiore criticità sui quali si è ricevuto mandato dei dipendenti, in particolare: la definizione della contrattazione decentrata aziendale; la sicurezza sul luogo di lavoro; la carenza di personale; la previsione delle progressioni verticali in deroga.

Il Coordinatore e il vice Coordinatore, come già rimarcato, lavoreranno di concerto con tutti gli eletti RSU con volontà collaborativa verso l’Ente nell’interesse primario delle lavoratrici e dei lavoratori, cogliendo l’occasione di ringraziare tutta l’assemblea, ed in particolare i componenti eletti nella lista CISL FP.

L’auspicio e che questa Amministrazione, metta in campo tutte le azioni atte alla risoluzione dei molteplici problemi del personale, per conseguire quei risultati tanto attesi da tutti i dipendenti e dai cittadini di Lamezia Terme”.

Così il Coordinatore RSU Bruno Ruberto.