Il fashion designer Claudio Greco riceve il Premio Moda internazionale a Matera: la Calabria protagonista nella capitale creativa dei Sassi

Giovedì 9 luglio, nella suggestiva piazza San Francesco d’Assisi, Matera celebra il talento del fashion designer cosentino Claudio Greco, premiato alla 15ª edizione del prestigioso Premio Moda. Una sfilata-evento il 10 luglio suggellerà l’omaggio alla sua visione artistica.

Il fashion designer Claudio Greco riceve l’internazionale Premio Moda a Matera

Giovedì 9 luglio nella suggestiva piazza San Francesco d’Assisi la moda premia la Calabria con il creativo stilista cosentino. Prende il via la 15^ Edizione del Premio Moda, una rassegna nata e organizzata dall’APS “Officina della Cultura” ETS con la direzione artistica di Enzo Centonze. Il Premio Moda nasce con l’intento di trasformare l’antica e iconica città di Matera – Patrimonio UNESCO e futura Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 – in un palcoscenico internazionale della moda con un evento unico che unisce l’eccellenza creativa, promuovere il dialogo interculturale e afferma il legame tra arte e moda.

Claudio Greco protagonista dell’edizione 2026

Protagonista del Premio Moda 2026 e’ il fashion designer Claudio Greco, artista eclettico e dal talento inarrestabile che porta un pezzo della sua terra in ogni sua esperienza. Partirà dalla Calabria giorno 8 luglio, per essere premiato il giorno seguente e suggellare questa magica esperienza con una sfilata che si terrà il 10 luglio sulla scalinata della chiesa di San Francesco di Paola nell’omonima piazza. «Ricevere un premio e’ sempre una grande gratificazione e farlo in un evento così prestigio, in un contesto così suggestivo e ricco di storia rende tutto ancora più emozionante» dichiara lo stilista.

L’estro creativo che racconta la donna

Il fashion designer Claudio Greco e’ pronto a stupire con il suo estro artistico. Appassionato di arte e cinema, sceglie di comunicare attraverso i tessuti. La figura della donna, nelle sue mille e una sfaccettature, lo ha da sempre ispirato. Un omaggio particolare a Brigitte Bardot, con un tubino ispirato agli anni ’50. E’ il bianco, simbolo di purezza e pace, il colore scelto dall’artista, con tessuti pregiati in seta e pizzo. Sfumature di donna che si trasformano in abiti pronti a sfilare ed essere indossati in ogni occasione. «La moda è molto più di un mestiere: è creatività, passione, ricerca e dedizione quotidiana.» tiene a precisare il fashion designer.