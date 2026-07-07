Relazione annuale 2025 del Garante dei diritti delle persone con disabilità: il 10 luglio la cerimonia al Consiglio regionale della Calabria

L’avvocato Ernesto Siclari presenterà la Relazione annuale 2025 del Garante dei diritti delle persone con disabilità. Un momento istituzionale di confronto, ascolto e partecipazione, con autorità regionali, rappresentanti del settore e comunità civile.

La cerimonia di consegna della Relazione annuale 2025

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, avvocato Ernesto Siclari, invita gli organi di informazione alla Cerimonia di consegna della Relazione annuale 2025, in programma venerdì 10 luglio 2026, alle ore 11, presso il Consiglio regionale della Calabria, Polo Culturale “Mattia Preti”, a Reggio Calabria. Il bilancio del secondo anno di mandato restituisce una fotografia attenta dei bisogni e delle richieste che giungono dalla comunità fragile di tutto il territorio regionale, ma anche una maggiore fiducia nel percorso intrapreso dall’Ufficio.

Un bilancio che racconta bisogni, fiducia e nuove prospettive

Molteplici sono stati i progetti avviati e molti ancora quelli in cantiere. L’azione per il presente e per l’immediato futuro è volta a rafforzare il ruolo del Garante non solo come presidio di ascolto, ma anche di intervento accanto alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Allo stesso tempo, come ponte tra comunità e istituzioni.

Un momento di dialogo aperto con istituzioni e territorio

La cerimonia sarà occasione per condividere i risultati raggiunti, le azioni intraprese e le prospettive per il 2026. Saranno presenti le massime autorità istituzionali regionali e locali e i rappresentanti del mondo della disabilità, per quello che si propone come un momento di dialogo aperto e partecipato.