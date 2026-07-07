Sicurezza stradale: approvata all’unanimità la legge regionale proposta dal Presidente della IV Commissione Sergio Ferrari

Il Consiglio regionale della Calabria approva all’unanimità la proposta di legge n. 51/XIII. Un provvedimento innovativo che istituisce il Centro regionale di monitoraggio degli incidenti stradali, introduce la Giornata regionale della sicurezza stradale e punta su prevenzione, educazione, tecnologia e Intelligenza Artificiale.

Una legge organica e innovativa per la sicurezza stradale

Il Consiglio regionale, nella seduta odierna, ha approvato all’unanimità la proposta di legge n. 51/XIII in materia di sicurezza stradale, un provvedimento organico e innovativo che rafforza in modo significativo le politiche regionali nel segno della prevenzione, dell’educazione stradale e della sensibilizzazione. La legge nasce dall’esigenza di superare la frammentazione degli interventi e di costruire un sistema strutturato, stabile e integrato, capace di incidere concretamente sulla riduzione dell’incidentalità e sulla tutela della vita umana.

Il ruolo strategico del CRISC

Elemento centrale del provvedimento è l’istituzionalizzazione del Centro regionale di monitoraggio degli incidenti stradali (CRISC), la cui sede operativa è presso la Provincia di Crotone. Una scelta fondata sulla valorizzazione di un’esperienza pluriennale già consolidata, che negli anni ha sviluppato competenze tecniche di alto livello, riconosciute anche a livello nazionale, e rappresenta oggi un punto di riferimento nel sistema di raccolta e analisi dei dati sull’incidentalità.

Un approccio moderno e integrato

La legge punta in modo deciso su un approccio moderno e integrato alla sicurezza stradale, basato su rafforzamento del monitoraggio e dell’analisi dei dati, potenziamento degli strumenti tecnologici, la promozione di programmi educativi e campagne di sensibilizzazione, con particolare attenzione ai giovani e agli utenti più vulnerabili. In questo quadro, un ruolo strategico è affidato anche all’impiego dell’Intelligenza Artificiale, che consentirà di evolvere il sistema da semplice strumento descrittivo a piattaforma predittiva, capace di individuare i fattori di rischio, mappare le aree più critiche e supportare in modo sempre più efficace la programmazione degli interventi di prevenzione.

La Giornata regionale della sicurezza stradale

Particolare rilievo assume l’istituzione della Giornata regionale della sicurezza stradale, concepita come momento attivo di coinvolgimento delle comunità, delle scuole e degli enti locali, finalizzato a diffondere una cultura della responsabilità e della prevenzione.

Efficienza amministrativa e sostenibilità

Il provvedimento si caratterizza inoltre per un impianto amministrativo improntato all’efficienza: non vengono create nuove strutture burocratiche, ma si valorizzano risorse e competenze già esistenti, garantendo al contempo sostenibilità finanziaria e pieno rispetto degli equilibri di bilancio.

Un passo concreto per salvare vite umane

Con questa legge, approvata con il consenso unanime dell’Aula, la Regione compie un passo concreto e condiviso verso il rafforzamento della sicurezza sulle strade, puntando su conoscenza, prevenzione e responsabilità come strumenti fondamentali per salvare vite umane.