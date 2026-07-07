Tolleranza Zero tutto l’anno: la Regione Calabria presenta personale, mezzi e la nuova App “CalabriAmbiente”

Domani, 8 luglio alle ore 11, il presidente Roberto Occhiuto e gli assessori Montuoro e Gallo illustreranno al Polo logistico della Protezione Civile l’impegno permanente della Regione nella tutela del territorio. Durante l’iniziativa sarà lanciata la nuova App “CalabriAmbiente”, strumento digitale per segnalazioni e monitoraggio ambientale.

La presentazione della campagna “Tolleranza Zero”

Tolleranza Zero tutto l’anno: domani, 8/7, ore 11, Regione ringrazia personale e lancia l’App “CalabriAmbiente”. Domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 11, presso il Polo logistico del Dipartimento regionale di Protezione Civile, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l’assessore all’Ambiente, Antonio Montuoro, e l’assessore all’Agricoltura e alla Forestazione, Gianluca Gallo, presenteranno il personale, le attrezzature, e i mezzi messi in campo tutto l’anno dall’amministrazione regionale per la campagna “Tolleranza Zero”, per la prevenzione e il contrasto degli incendi, la tutela del mare e dei boschi, il contrasto alla mala depurazione e ai reati ambientali e, più in generale, per la salvaguardia del territorio e del patrimonio naturale calabrese.

La nuova App “CalabriAmbiente”

Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre lanciata e illustrata – presso la Sala operativa della Protezione Civile – la nuova App regionale “CalabriAmbiente”, attraverso la quale i cittadini potranno segnalare criticità, incendi e possibili reati ambientali, e consultare una mappa interattiva aggiornata sullo stato del territorio, del mare, dei boschi.

Un sistema regionale mobilitato tutto l’anno

Alla mattinata parteciperanno le diverse componenti del sistema regionale impegnate sul territorio: Dipartimento Ambiente, Dipartimento Protezione Civile, Dipartimento Forestazione, Azienda Calabria Verde, Consorzio di Bonifica, Arpacal, gli operatori della Control room, della sorveglianza idraulica, oltre a tutte le associazioni di volontariato.