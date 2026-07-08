Catanzaro, lavori nella galleria Santacroce: senso unico alternato sulla SS 109 Bis fino al 10 luglio

Anas avvia interventi di manutenzione agli impianti tecnologici nella galleria Santacroce, nel territorio di Pentone. Viabilità modificata con senso unico alternato, limite di 30 km/h e divieto di sorpasso nella fascia oraria 09:00–18:00.

Limitazioni al transito per lavori nella galleria Santacroce

In vigore un senso unico alternato regolato da impianto semaforico fino al 10 luglio 2026. Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori agli impianti tecnologici all’interno della galleria Santacroce, lungo la SS 109 Bis “Della Piccola Sila”, saranno attive delle limitazioni al transito, tra il km 14,190 e il km 14,490, nel territorio comunale di Pentone in provincia di Catanzaro.

Senso unico alternato e limiti di velocità

Nel dettaglio, fino a venerdì 10 luglio 2026, nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 18:00, sarà in vigore un senso unico alternato regolato da impianto semaforico; il limite massimo di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli.

La campagna “Guida e Basta!”

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.