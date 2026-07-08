CNA Calabria vola in Grecia per valorizzare il patrimonio tessile transfrontaliero

Il 25 e 26 giugno 2026, CNA Calabria ha preso parte a Lefkada, in Grecia, al Workshop sulle Pratiche Culturali, alla Study Visit e all’Incoming Mission promossi dalla Camera di Commercio di Lefkada nell’ambito del progetto HERITAGETEX – Sustainable Innovation in Textile Industry, finanziato dal Programma INTERREG VI-A Grecia-Italia 2021-2027.

Gli eventi hanno rappresentato un’importante occasione di confronto tra partner, PMI italiane e greche, esperti e stakeholder locali sui temi della valorizzazione del patrimonio tessile, dell’identità culturale, dell’economia circolare e dell’innovazione sostenibile nel settore.

Il workshop, ospitato presso la Camera di Lefkada, in qualità di partner di progetto, ha approfondito il passaggio dal patrimonio culturale alla pratica, attraverso la condivisione di buone pratiche, esperienze locali, criticità e raccomandazioni.

CNA Calabria ha partecipato con l’azienda sartoriale Cinzia De Martino di Alessandra Estini. “È stata un’esperienza fantastica – ha dichiarato l’imprenditrice -che ha lasciato un segno profondo. Ho incontrato persone attente alla conservazione delle tradizioni, capaci di valorizzare il patrimonio del ricamo antico e di riproporlo in modo innovativo su nuove tipologie di materiali. In questo percorso, tradizione e innovazione si incontrano: il passato viene recuperato, reinterpretato e reso nuovamente vivo.”

Non solo teoria, ma anche pratica. Nel corso delle due giornate, i partecipanti hanno, inoltre, assistito a dimostrazioni di tecniche tradizionali di tessitura, hanno visitato il villaggio di Karya, noto per la tradizione del ricamo “Karsanico”, e incontrato realtà artigianali locali.

In particolare, presso il Karya Heritage and Cultural Center, è stata presentata la tecnica del ricamo Karsanico, iscritta dal 2019 nell’Inventario Nazionale del Patrimonio Culturale Immateriale della Grecia.

La partecipazione di CNA Calabria conferma l’impegno del partenariato nel promuovere la cooperazione transfrontaliera tra Italia e Grecia.

Con un budget complessivo di 1,08 milioni di euro e una durata di 24 mesi, il progetto HERITAGETEX sostiene il settore tessile nell’area transfrontaliera Grecia-Italia, dove piccole imprese specializzate e realtà artigianali affrontano la crescente pressione della competizione globale. Il progetto promuove innovazione sostenibile e digitale per rafforzare produttività, competitività e trasferimento tecnologico, valorizzando al contempo il patrimonio tessile e culturale dei territori coinvolti.