ANAS: SS280, lavori nella galleria Sansinato. Attività solo in notturna fino all’11 luglio. Confermate deviazioni e limitazioni sulla SS109 Bis

Anas aggiorna il programma dei lavori nella galleria Sansinato: cantiere attivo esclusivamente di notte fino a sabato 11 luglio, con ripristino totale della viabilità ogni mattina alle 6:00. Restano in vigore la chiusura della rampa di svincolo e le limitazioni sulla SS109 Bis.

Aggiornamento sul programma dei lavori

In riferimento ai lavori di completamento all’interno della galleria “Sansinato”, si comunica che le successive fasi operative, già avviate, saranno concentrate esclusivamente nella fascia oraria notturna. A partire dalla giornata odierna, giovedì 9 luglio, e fino a sabato 11 luglio 2026, il cantiere sarà attivo durante le ore notturne, con il completo ripristino dei flussi di traffico e la rimozione delle limitazioni diurne a partire dalle ore 6:00 di ogni mattina.

Limitazioni confermate sulla SS280 e SS109 Bis

Si conferma che restano in vigore, come da precedente programmazione, la chiusura della rampa di svincolo che dalla SS109 Bis immette sulla SS280 in direzione Lamezia Terme (km 19,485). Il traffico veicolare rimane deviato su via Lucrezia della Valle, con possibilità di inversione di marcia presso la rotatoria di Catanzaro Sala per l’immissione sulla SS280. Sulla SS109 Bis “della Piccola Sila”, nel tratto tra il km 19,400 e il km 19,485, permane il restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, il limite massimo di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso.