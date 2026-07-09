Tropea rafforza il decoro urbano: nuova ordinanza del Sindaco Macrì, tornano le fototrappole

Il Sindaco Giovanni Macrì rilancia la tutela del decoro urbano con una nuova ordinanza che richiama cittadini, attività economiche e visitatori al rispetto delle regole. Conferimento dei rifiuti, obblighi per i proprietari di cani, doveri per commercianti e strutture ricettive: tornano fototrappole e videosorveglianza per contrastare abbandoni e comportamenti scorretti.

Rafforzare il decoro urbano

Decoro urbano, nuova ordinanza del Sindaco Giovanni Macrì per rafforzare attività di controllo e richiamare tutti alla responsabilità e alla cura del borgo. Dai divieti agli orari corretti di conferimento, dai doveri dei proprietari di cani, agli obblighi per i commercianti e le strutture ricettive fino alle relative sanzioni previste. La tutela dell’ambiente – precisa il Primo Cittadino – non è una scelta facoltativa ma un dovere civico che riguarda tutti noi. Facciamo tornare Tropea ad essere un modello di civiltà, di sostenibilità e di rispetto del bene comune.

Regole già esistenti, attenzione rinnovata

La nuova ordinanza sindacale non introduce nuovi obblighi, ma intende richiamare con forza l’attenzione di cittadini, attività economiche e visitatori su regole già esistenti, conferendo nuova attualità a un problema che, purtroppo, negli ultimi tempi è stato troppo spesso sottovalutato.

Conferimento dei rifiuti e divieti

Il deposito dei rifiuti è consentito esclusivamente dalle ore 21 del giorno precedente fino alle ore 5 del giorno di raccolta. Viene imposto il divieto assoluto di usare sacchi neri o non trasparenti. È vietato l’abbandono di rifiuti e l’uso improprio dei cestini stradali, riservati solo ai piccoli rifiuti da passeggio.

Obblighi per i proprietari di cani

Per i proprietari di cani è obbligatorio l’uso di paletta e sacchetto, ma anche di un contenitore d’acqua per lavare le deiezioni liquide da superfici pavimentate, arredo urbano e veicoli in sosta. Vige il divieto assoluto di far urinare i cani a ridosso di portoni e vetrine di negozi.

Commercianti e strutture ricettive

I titolari di hotel, B&B e case vacanza devono informare gli ospiti sulle regole di differenziata. Le attività commerciali devono mantenere costantemente pulita l’area di fronte ai loro ingressi.

Fototrappole e sanzioni

Verranno utilizzate fototrappole e videosorveglianza che accompagneranno l’imminente attivazione delle mini-isole ecologiche informatizzate. Le sanzioni per le violazioni principali vanno da 125 a 500 euro, con possibilità di pagamento in misura ridotta a 250 euro entro 60 giorni, oltre all’addebito delle spese di pulizia.