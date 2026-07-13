Emanuele Ionà e Marco Polimeni ricordano Rosario Aversa, una figura storica del centrodestra calabrese

I consiglieri regionali Emanuele Ionà e Marco Polimeni esprimono profonda commozione per la scomparsa di Rosario Aversa, dirigente politico stimato e riferimento del centrodestra calabrese. Un ricordo che diventa testimonianza di valori, coerenza e impegno civile.

Il ricordo di una figura storica del centrodestra calabrese

I consiglieri regionali Emanuele Ionà e Marco Polimeni esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Rosario Aversa, figura storica di Fratelli d’Italia in Calabria, dirigente politico apprezzato e punto di riferimento per il partito e per l’intera comunità del centrodestra. «La notizia della scomparsa di Rosario ci addolora profondamente. Con lui la politica calabrese perde un uomo perbene che ha vissuto il proprio impegno con passione, discrezione, lealtà e autentico spirito di servizio. Al di là dei ruoli ricoperti, ciò che lascia è soprattutto il ricordo di una persona capace di costruire rapporti umani sinceri e di mettere sempre il bene della comunità davanti a ogni interesse personale» e proseguono «Come esponenti delle istituzioni regionali e della coalizione di centrodestra – aggiungono i due consiglieri – ci stringiamo con sincera partecipazione al dolore della sua famiglia, degli amici e di tutta la comunità di Fratelli d’Italia. Il suo esempio di coerenza concludono i consiglieri regionali Emanuele Ionà e Marco Polimeni – resterà un patrimonio umano e politico che continuerà ad accompagnare quanti hanno condiviso con lui un percorso di impegno e di valori».