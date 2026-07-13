Il Rotary Club del Reventino celebra 30 anni di storia e accoglie il nuovo presidente Vittorio Mastroianni

Molto più di una ricorrenza. È stata una giornata carica di emozioni, quella vissuta ieri dal Rotary Club del Reventino, che ha celebrato il trentennale dalla sua fondazione e il tradizionale Passaggio del Collare, momento simbolico che ha sancito l’insediamento ufficiale del nuovo presidente per l’anno rotariano 2026/2027: a guidare il Club sarà Vittorio Mastroianni.

La cerimonia, ospitata nella suggestiva cornice de “L’Isola di Aurora” a Martirano, ha visto la partecipazione dei soci del Club, delle autorità rotariane, di quelle civili e religiose, di diversi rappresentanti degli altri Club, di Assistenti e Formatori del Distretto, oltre che del Governatore del Distretto 2102 del Rotary International, Dino De Marco.

Un appuntamento che ha unito passato e futuro, celebrando un percorso iniziato trent’anni fa, quando un gruppo di professionisti e imprenditori scelse di dar vita a una realtà capace di mettere competenze e sensibilità al servizio del territorio.

«Celebrare trent’anni di vita di un Club Rotary – ha spiegato il presidente Mastroianni, già facente funzione da oltre sei mesi – significa sfogliare un album di storie, di volti, di passioni e soprattutto di risposte concrete date al territorio».

Tra i momenti più intensi della giornata, il ricordo del PDG Francesco “Ciccio” Socievole, uno dei promotori della nascita del Rotary Club del Reventino, venuto a mancare nelle scorse settimane. A lui è stato rivolto un pensiero di profonda gratitudine e affetto, riconoscendone il ruolo di guida e il valore umano che continua a rappresentare per il Club e per l’intero Distretto.

«Ciccio è stato e continuerà a essere un faro per il nostro Club – ha sottolineato il presidente Vittorio Mastroianni – un esempio di leadership garbata, saggezza e dedizione assoluta ai valori del servizio».

Nel corso della cerimonia il nuovo presidente ha raccolto il testimone tracciando le linee del prossimo anno rotariano, ispirato al motto internazionale “Creiamo un impatto duraturo”.

«Creare un impatto duraturo – ha spiegato Mastroianni – significa non limitarsi all’azione temporanea, ma gettare semi capaci di germogliare nel tempo, trasformando positivamente le comunità in cui viviamo». La parola chiave del nuovo percorso sarà “sinergia”: una maggiore collaborazione con gli altri Club Rotary, con la famiglia rotariana e con le associazioni del territorio, per sviluppare progetti ancora più incisivi nei settori della salute, della cultura, dell’ambiente e del sociale.

Accanto al presidente, opererà il nuovo direttivo composto da Vincenzina Colistra nel ruolo di Segretario, Battista Folino in quello di Segretario Esecutivo, Maria Antonietta Comito in qualità di Prefetto e Giuliana Menniti di Co-Prefetto.

L’anno rotariano si apre sicuramente sotto il segno della continuità e del rinnovamento, con il ritorno di due soci e l’ingresso di due nuovi componenti: Francesco Esposito (uno dei fondatori del Club, che ha fatto un breve excursus su nascita e origini) e Maria Antonietta Comito tornano infatti a far parte della compagine, mentre Luca Gentile e Valentina Marino entrano ufficialmente nella famiglia rotariana.

«Le radici ci uniscono, il futuro ci chiama», hanno ribadito durante l’evento, per ricordare come, dopo trent’anni di servizio, il Rotary Club del Reventino guardi avanti con la stessa volontà di sempre: essere presenza, ascolto e motore di cambiamento per il proprio territorio.