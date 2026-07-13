Il Sindaco Mario Murone esprime il cordoglio dell’Amministrazione per la scomparsa di Rosario Aversa

Una figura stimata, un amico leale, una presenza discreta e sempre vicina: il Sindaco di Lamezia Terme ricorda con commozione Rosario Aversa e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore.

Il messaggio del Sindaco Mario Murone

Il Sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, a nome dell’Amministrazione comunale, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rosario Aversa.

«Con profonda commozione apprendiamo la notizia della scomparsa di Rosario Aversa, uomo stimato e benvoluto dall’intera comunità. L’ho conosciuto in occasione della campagna elettorale ed è diventato un amico sincero e generoso, una presenza costante che non mi ha mai fatto mancare la sua vicinanza nei momenti di difficoltà, offrendo sostegno con straordinario altruismo anche durante il periodo più duro della sua malattia. Ho costantemente potuto contare su di lui in questo primo anno di amministrazione e, soprattutto, nei momenti di “fibrillazione politica”. Mi mancherà la sua pacatezza e la sua capacità di analisi delle situazioni politiche. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e, in particolare, alla sorella Maria Grazia Aversa, stimata dipendente del nostro Comune. A lei e ai suoi cari giunga la vicinanza più sincera dell’Amministrazione, dei colleghi e di quanti hanno avuto il privilegio di conoscere e apprezzare le doti umane di Rosario, alla cui memoria rivolgiamo un pensiero di profonda gratitudine e rispetto.»