Lamezia, Scordovillo, al via abbattimento baracche

Lamezia Terme – «Con l’avvio delle operazioni di sgombero e la messa in sicurezza dell’area di Scordovillo, si compie un passo decisivo verso il superamento di una delle criticità ambientali più complesse del territorio. L’avvio di questo intervento segna la fine di una situazione di degrado che ha compromesso l’equilibrio ambientale e la salubrità dell’area, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica, vista la vicinanza alla struttura ospedaliera». È quanto dichiara il Commissario Straordinario per le Bonifiche, Generale Giuseppe Vadalà, in merito agli interventi in corso a Lamezia Terme.

«Il ruolo del nostro Ufficio in questa operazione è stato quello di fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo per definire un percorso di bonifica rigoroso. La nostra missione è garantire che, una volta completate le operazioni di sgombero e demolizione, l’area sia sottoposta a tutti i necessari interventi di risanamento ambientale, con la rimozione dei rifiuti e delle sostanze pericolose, come l’amianto, che ne hanno minato la sicurezza negli anni».

Il Generale Vadalà sottolinea inoltre l’importanza del metodo di lavoro adottato: «Il risultato che stiamo osservando non è il frutto di un singolo intervento, ma di una straordinaria e proficua sinergia istituzionale. La capacità di coordinamento dimostrata dalla Prefettura di Catanzaro, l’impulso decisivo del Governo e del Ministero dell’Interno, la collaborazione della Regione Calabria e l’impegno del Comune, uniti alla sensibilità dimostrata nel dialogo con il territorio, hanno permesso di coniugare l’esigenza di legalità con quella di tutela ambientale e inclusione sociale. Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine e gli enti che, con estrema professionalità, stanno operando sul campo per trasformare quella che era una “bomba ecologica” in un territorio restituito alla comunità e al ripristino del decoro. È la dimostrazione concreta che, quando le istituzioni agiscono in modo coeso, anche le sfide ambientali più ostinate possono essere affrontate con successo».

«Con l’avvio delle operazioni di sgombero delle prime abitazioni del campo rom di Scordovillo a Lamezia Terme prende finalmente forma un obiettivo atteso da decenni. Si tratta di un intervento di straordinaria complessità ». È quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che prosegue: «Lo sgombero e la ricollocazione delle famiglie rom negli alloggi Aterp, le verifiche ambientali necessarie anche per prevenire i rischi legati alla presenza di amianto, la successiva demolizione delle unità abitative con il presidio delle Forze dell’ordine per impedire nuove occupazioni abusive, segnano l’avvio di un intervento senza precedenti, coordinato dal questore Giuseppe Linares dopo quanto deliberato in Prefettura in sede di comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, destinato a porre fine alla vergogna del più grande accampamento rom del Sud Italia. Una vera bomba ecologica, particolarmente preoccupante per la vicinanza all’ospedale cittadino, le cui criticità ambientali sono state più volte richiamate e fatte oggetto di approfondimenti anche dalla Procura di Lamezia Terme.

Questo risultato è il frutto del percorso avviato con determinazione dal Governo Meloni e dal Ministero dell’Interno, su mia sollecitazione e grazie alla fattiva collaborazione del Ministero dell’Ambiente e all’indispensabile contributo della Regione Calabria e del presidente Roberto Occhiuto, che con grande sensibilità e attenzione ha individuato le necessarie risorse e favorito con importanti interventi normativi questo percorso avviato con l’amministrazione comunale guidata dall’allora sindaco Paolo Mascaro.

Per raggiungere questo obiettivo è stato determinante il lavoro di coordinamento svolto dalla Prefettura di Catanzaro, prima con il prefetto Enrico Ricci, poi con il prefetto Castrese De Rosa che ha impresso un forte impulso all’intero percorso, definendo un puntuale cronoprogramma e promuovendo riunioni operative continue, proseguite fino a pochi giorni fa con il vicario Vito Turco, alle quali ho partecipato personalmente insieme ai rappresentanti della Regione Calabria, ai vertici delle Forze dell’ordine, al Comune e a tutti gli enti coinvolti, per seguire ogni fase dell’intervento e risolvere tempestivamente le criticità che si sono via via presentate.

Decisiva è stata inoltre la collaborazione dell’Ufficio del Commissario straordinario per le bonifiche, guidato dal generale Giuseppe Vadalà, dell’Aterp e soprattutto della Comunità Progetto Sud di don Giacomo Panizza, che ha contribuito alla realizzazione di un intervento complesso che ha consentito di coniugare legalità e tutela ambientale con capacità di ascolto e di inclusione.

Desidero infine rivolgere un sincero ringraziamento al personale della Questura di Catanzaro, del Commissariato di Lamezia Terme e a tutte le Forze dell’ordine impegnate nelle operazioni – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale – sia per l’intensa attività preparatoria svolta nei mesi scorsi sia per le operazioni in corso, che svengono condotte con grande professionalità, equilibrio e in condizioni di assoluta sicurezza. Il lavoro corale delle istituzioni dimostra che, quando lo Stato opera con determinazione, continuità e piena collaborazione tra tutti i livelli istituzionali, è possibile raggiungere risultati che per troppo tempo sono sembrati irrealizzabili».