Sicurezza e integrazione a Schiavonea, Straface: ‘Sinergia istituzionale per il territorio. Il Comune metta subito a disposizione il Palazzo della Taverna per il presidio dei Carabinieri’

Dopo i recenti episodi di disordine urbano, l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface interviene con fermezza: serve una risposta immediata, sinergica e concreta. La Regione attiva i canali istituzionali, l’Arma conferma la disponibilità ad aprire un presidio operativo e si chiede al Comune di Corigliano-Rossano di fornire subito gli spazi necessari.

Sicurezza e inclusione: la linea della Regione

«La tutela della legalità, la sicurezza dei cittadini e i percorsi di inclusione richiedono risposte amministrative immediate e un’autentica responsabilità di governo, lontana da contrapposizioni sterili». Lo dichiara l’assessore regionale al Welfare e all’Inclusione Sociale Pasqualina Straface, intervenendo con risolutezza a seguito dei recenti episodi di disordine urbano registratisi nella frazione di Schiavonea di Corigliano-Rossano.

Presidio dei Carabinieri: disponibilità immediata dell’Arma

«Gli ultimi eventi di cronaca avvenuti in una località a fortissima vocazione turistica, specialmente nel pieno della stagione estiva, impongono un innalzamento immediato del livello di vigilanza e prevenzione – sottolinea Straface –. Per questo motivo, la Regione si è attivata tempestivamente nei canali istituzionali. Desidero esprimere un profondo ringraziamento al Comando Provinciale dei Carabinieri e a tutte le stazioni dell’Arma operanti a livello locale per lo straordinario lavoro quotidiano, la prontezza e la sensibilità operativa dimostrate in queste ore: a seguito di una mia formale nota, i militari hanno confermato la piena disponibilità a rendere operativo un presidio strategico sul posto, garantendo un controllo capillare del territorio nelle more del completamento della futura caserma».

Legalità e inclusione: due binari che devono procedere insieme

L’assessore evidenzia come la fermezza sul piano della sicurezza debba procedere parallelamente alle politiche di accoglienza già avviate: «La legalità e il controllo sono presupposti fondamentali e non negoziabili per una reale integrazione. Sul fronte dell’inclusione stiamo dispiegando uno sforzo senza precedenti proprio per governare i flussi e contrastare l’emarginazione sociale. Penso al programma straordinario Su.Pr.Eme. 2, una macro-azione da oltre 10,8 milioni di euro mirata a sradicare la marginalità lavorativa e il caporalato nelle aree a forte vocazione agricola come la Sibaritide, assicurando trasporti sicuri, vigilanza attiva e condizioni abitative dignitose. Proprio all’interno di questa strategia, siamo pronti a potenziare la rete territoriale attraverso il consolidamento e il rafforzamento dell’hub sociale a Schiavonea, quale presidio pubblico di legalità e assistenza».

L’appello al sindaco Stasi: “Il Palazzo della Taverna è la soluzione immediata”

Straface si rivolge direttamente al primo cittadino di Corigliano-Rossano: «La salvaguardia del nostro territorio non può prescindere da una fattiva collaborazione tra le istituzioni. Invito il sindaco Flavio Stasi a compiere un passo concreto e non più rinviabile, concedendo all’Arma l’uso temporaneo dei locali municipali del Palazzo della Taverna a Schiavonea. Si tratta di una soluzione logistica ideale e già disponibile, capace di dare una risposta immediata alla richiesta di sicurezza della comunità. Laddove dovessero insorgere ostacoli di natura amministrativa, l’amministrazione comunale proceda senza indugio a richiedere una rimodulazione delle risorse del progetto, così da superare qualsiasi impedimento burocratico e logistico».

“Il tempo delle attese è finito”

«La convivenza civile e il controllo quotidiano della legalità – rimarca infine Straface – si difendono con atti di chiara volontà politica. Continueremo a operare in sinergia con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, ma spetta ora al Comune dimostrare coi fatti di voler fare la propria parte per garantire tranquillità a residenti e turisti. Il tempo delle attese è finito».