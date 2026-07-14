Conflenti celebra la sua comunità: grande successo per la 20ª Festa degli Adultissimi

Nel cuore di San Mazzeo, tra sorrisi, ricordi e tradizioni, la Festa degli Adultissimi conferma ancora una volta il suo valore sociale e umano: un appuntamento che unisce generazioni, rafforza la comunità e custodisce la memoria collettiva.

Una giornata di festa e comunità

Si è svolta sabato 11 luglio 2026, nella suggestiva cornice dell’area picnic del Laghetto La Smorfia, a San Mazzeo di Conflenti, la 20ª Festa degli Adultissimi, organizzata dall’Associazione Una Voce Tante Voci, in collaborazione con il Centro Studi Futura e con il prezioso supporto dei volontari del Servizio Civile Universale. Un appuntamento ormai storico per la comunità, che anche quest’anno ha fatto registrare una straordinaria partecipazione. Una giornata all’insegna della convivialità, della serenità e dello stare insieme, pensata per offrire agli adultissimi un momento di svago, socializzazione e condivisione.

Un evento che va oltre la festa

L’iniziativa rappresenta molto più di una semplice festa: è un’importante occasione di inclusione sociale e di attenzione verso le fasce più fragili della popolazione. Eventi come questo contribuiscono a contrastare la solitudine, rafforzano il senso di appartenenza alla comunità e ricordano quanto sia fondamentale prendersi cura di chi ha donato tanto alla collettività nel corso della propria vita. Giunta alla sua ventesima edizione, questa giornata conviviale è diventata negli anni un autentico momento di incontro e di scambio tra generazioni. Giovani volontari e adultissimi condividono esperienze, racconti e sorrisi, creando un legame che va oltre il semplice evento e che rappresenta un prezioso patrimonio umano e culturale.

Memoria, affetto e tradizione

Dal 2006, anno della prima edizione, sono cambiate molte cose. Alcuni dei protagonisti che hanno preso parte alle prime giornate oggi non sono più tra noi, ma il loro ricordo continua a vivere nei cuori di chi li ha conosciuti e nelle immagini di tanti momenti condivisi. La loro presenza, fatta di sorrisi, racconti e gesti semplici, resta impressa nella memoria collettiva e rappresenta il valore più autentico di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a custodire e tramandare il senso della comunità.

Presenze istituzionali e momenti di festa

Nel corso della giornata è stata particolarmente gradita la presenza del Direttore Generale del Centro Studi Futura, la cui partecipazione ha testimoniato la vicinanza dell’ente a iniziative che promuovono inclusione, solidarietà e attenzione verso gli anziani. Un sentito ringraziamento va inoltre a Daniele e Lorenzo, che con le loro suonate e i canti della tradizione popolare hanno saputo regalare momenti di autentica allegria, coinvolgendo i presenti in un clima di festa e spensieratezza. Le loro esibizioni sono state particolarmente apprezzate e hanno contribuito a rendere ancora più speciale una giornata già ricca di emozioni.

Un patrimonio che cresce da vent’anni

La Festa degli Adultissimi si conferma così una delle iniziative più significative promosse dall’Associazione Una Voce Tante Voci: un appuntamento che, da vent’anni, celebra il valore delle persone, della memoria, della solidarietà e dell’incontro tra generazioni, dimostrando come anche un semplice momento trascorso insieme possa lasciare un segno profondo nella vita di una comunità.