Cicloraduno sulla Ciclovia dei Parchi: a Marcellinara la festa regionale degli itinerari. Montuoro: «Dove passa la ciclovia crescono borghi ed entroterra»

Sabato 18 luglio la Calabria celebra itinerari, aree protette e cicloturismo con un grande cicloraduno da Taverna a Marcellinara. Al centro della giornata la visione regionale che unisce borghi, parchi, cammini e sviluppo sostenibile. Testimonial dell’evento Enrico Nigiotti.

La ciclovia come leva di sviluppo sostenibile

Il cicloraduno lungo la Ciclovia dei Parchi da Taverna a Marcellinara aprirà la “Festa regionale degli itinerari, delle aree protette e del cicloturismo nella Calabria Straordinaria”, in programma il prossimo sabato 18 luglio. Una giornata che servirà anche a celebrare e rilanciare il valore della fruizione ordinata delle aree protette come leva concreta di sviluppo sostenibile per borghi, aree interne, aree protette e piccoli comuni attraversati dalla Ciclovia. A sottolineare questa ulteriore chiave di lettura dell’evento regionale promosso dall’Ente Parchi Marini regionali della Calabria che vedrà protagonista Marcellinara, il punto più stretto del Continente, è l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro.

Montuoro: «La ciclovia fa crescere borghi ed entroterra»

La ciclovia – ribadisce – rappresenta una delle vere novità dello sviluppo regionale, soprattutto in chiave di sostenibilità, fruizione responsabile delle aree protette e valorizzazione dei piccoli comuni interni. La stessa visione indicata nei giorni scorsi dal Ministro Gianmarco Mazzi, che individua nel settore una leva per portare flussi qualificati verso borghi, cantine, frantoi e territori meno conosciuti, conferma una direzione già intrapresa dalla Calabria e dal Presidente Roberto Occhiuto. È una grande opportunità – evidenzia Montuoro – per le aree protette che funzionano quando diventano parte di un sistema più ampio che mette in connessione la rete dei borghi storici ai parchi terrestri e marini, passando dagli itinerari, dai sentieri e cammini ai giacimenti archeologici. È questa la Calabria più tutelata, accessibile e attrattiva che, anche nella più ampia strategia nazionale dei Cammini d’Italia, la Regione sta costruendo.

Il percorso del cicloraduno e i servizi per i partecipanti

L’iniziativa è promossa insieme a Calabria Straordinaria e Ciclovia dei Parchi, con il patrocinio del Comune di Marcellinara. Il Cicloraduno partirà da Taverna alle ore 16.30 con arrivo a Marcellinara alle ore 19.30, passando per Sorbo San Basile, Fossato Serralta, Gimigliano e Tiriolo. Per i partecipanti è prevista una navetta da Marcellinara a Taverna per il rientro. Inoltre, a chi vivrà questa prima esperienza saranno consegnati gadget e, per i primi che si prenoteranno e ne faranno richiesta, sarà messo a disposizione anche uno stock di biciclette a pedalata assistita per compiere il percorso, fino ad esaurimento disponibilità. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il 339.5410971.

Una strategia regionale che unisce parchi, borghi e cammini

La manifestazione sportiva si inserisce nella più ampia cornice di “Lì dove l’Europa si restringe”, l’evento che punta a costruire una destinazione esperienziale integrata tra Parchi Marini, aree protette, ciclovie ed entroterra. Al centro della giornata vi sarà il progetto EPMR per i sentieri ciclo-pedonali di collegamento tra il Parco Marino Regionale Costa degli Dei e il Parco Marino Regionale Baia di Soverato, attraverso Marcellinara, punto più stretto del Continente europeo. Nello specifico, il territorio dell’Istmo vedrà la riqualificazione dell’area di Monte Cocuzzo, nel comune di Marcellinara, e il passaggio di un itinerario ciclo-pedonale coast to coast, con il collegamento dei percorsi già individuati, nelle aree protette interessate, di Ionio e Tirreno.

Il momento istituzionale e il concerto di Enrico Nigiotti

Dopo l’arrivo dei partecipanti al Cicloraduno, alle ore 19.30, seguirà in piazza Scerbo il momento istituzionale e tecnico di presentazione del progetto: il passaggio centrale della giornata, nel quale la festa della Ciclovia diventerà racconto pubblico di una strategia regionale che unisce tutela, accessibilità, servizi, identità e sviluppo. Testimonial dell’iniziativa sarà Enrico Nigiotti, protagonista del talk condotto dalla giornalista RAI Marzia Roncacci. Il cantautore livornese concluderà la giornata, alle 21.30, con il suo concerto, unica tappa calabrese del Maledetti Innamorati Tour. Nigiotti, voce popolare tra le nuove generazioni, è stato scelto con l’obiettivo di contribuire a promuovere una fruizione turistica sostenibile delle aree protette, soprattutto tra i giovani, e una maggiore consapevolezza del patrimonio naturalistico e identitario della regione, tra le più ricche di biodiversità in Europa.